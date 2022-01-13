Dolar bugün nasıl seyretti? ÖTV matrahı otomobile nasıl yansıdı?

Bugün hangi veriler takip edildi? BIST'te hangi hisseler arttı? Hangi hisselerde kayıp yaşandı...Ulusal ve uluslararası piyasalar nasıl şekillendi?

Dışarda ne olursa olsun yeni yılın ilk 7 iş gününde yükselen BIST100 Endeksi dün de % 0.9 yükselip 2,046.21 seviyesinden kapattı. BİST 100 endeksinde 67 adet hisse günü pozitif kapatırken, 27 hissede ise negatif kapanış görüldü. Sürekli yükseldiği için desteklerden bahsetmek çok anlamışız olabilir ama 2,000 seviyesi ve devamında 1,980 bölgesi 20 günlük basit hareketli ortalamanın geçtiği güçlü bir destek bölgesi olarak görülmektedir.

Dolar bugün nasıl seyretti?

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; Döviz tarafını incelediğimizde, hafta başından bu yana 14 seviyesinin altında sakinlik gözlenen Dolar/TL tarafında dün akşam saatlerine kadar 13.75-13.85 bandında yatay hareketler takip edilirken saat 17.00 itibariyle güçlü satışlar görüldü ve dolar 13.20 TL' nin altına kadar geriledi. Bu sabah ise tekrardan 13.60'a geri yükseldi. TL dışında dün gelişmekte olan ülke paralarının % 0.5 değer kazandığı ve ABD dolarının değer kaybettiği görüldü. Powell'ın açıklamaları bunda ana etken oldu. ABD TÜFE'si ise beklentilere paralel 2021 yılını % 7 ile tamamladı.

ÖTV matrahı otomobile nasıl yansıdı?

Pek etkili olmadığı görülen ama vaka sayısını artıran omicron varyantına karşı tedbirler gevşetilmeye devam ediyor. Türkiye, tarama amaçlı ve temaslılarda PCR yaptırılmasını kaldırıyor. Böylece PCR'ı sadece semptom gösterenler yapacak ve dolayısıyla vaka/test oranı artacak. Enflasyonla beraber anlamsız hale gelen otomobilde ÖTV matrah dilimi 3 'ten 5'e çıkarılarak yeniden düzenlendi.

Gerek omicron varyantının zayıflığı ve ekonomileri etkilemeyecek olması gerekse Powell'ın FED'in başında kalmaya devam ederek bu süreçte parasal genişlemenin direksiyonunda olması piyasalar için iyi haber. Buna en çok petrol sevinmiş gibi. Yılbaşından beri % 8 yükseldi. Bu yükseliş temposu bizim için ithalatı pahalaştırıcı ve enflasyonu artırıcı etkisi nedeniyle hoş değil.

Hangi veriler takip edildi?

Bugün; yurt içinde kasım ayına ilişkin sanayi üretimi ve perakende satış verileri takip edilecek. Ayrıca geçen hafta yabancıların portföy yatırımları ve yerlilerin mevduatlarındaki değişim görülecek. Yurt dışı tarafında ABD'den gelecek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık olarak açıklanan İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları takip edilecektir.

BIST100 Ekim başında başladığı harekette % 75 yükselerek tarihi rekorları yenileyen bir rallide 2400 ulaşmışken kısa sürede % 28 gerileyerek 1726 görüldükten sonraki tepki hareketlerini izliyoruz. 2000 seviyesinin altında hedge gerekebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.