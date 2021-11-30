Dış piyasalarda tedirginlik hali

Dün Avrupa'da yüzde 0.2 ile yüzde 0.9 arasında ana borsa endekslerinde artışlar olurken ABD'de yüzde 0.7 ile yüzde 1.9 arasında artışlar oldu.

Borsada ralli devam ediyor. BIST 100 endeksi yeni haftanın ilk gününde % 1.82 artışla 1,808.79 puandan kapattı. En çok değer kaybeden endeks % 0.85 kayıpla BIST TURİZM endeksi oldu.Zira yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişeler dünya çapında kapanma tedbirlerinin ardarda açıklanmasını beraberinde getiriyor.

Varyant belirsizliği artırıyor

Bugün ABD Senatosunda yapacağı konuşmanın metni yayımlanan FED başkanı Powell, Kovid-19 vakalarındaki son artış ve Omicron varyantının ortaya çıkmasının, istihdam ve ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturduğu, enflasyona ilişkin belirsizliği de artırdığı konularında Kongreyi uyaracak.

Endekslerde durum

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; Dün Avrupa'da % 0.2 ile % 0.9 arasında ana borsa endekslerinde artışlar olurken ABD'de % 0.7 ile % 1.9 arasında artışlar oldu. Ancak bu iyimserlik Asya'da yok. Dün % 1.6 düşen Japon borsası bugün de % 1.6 düşerek kapandı. Dün % 0.9 düşen G.Kore borsası bugün % 2 kayıpta. ABD Endeks futureları da % 1 kayıpta. Dolayısıyla BIST güne negatif başlayacaktır.

Lodos etkisi

Marmara ve Ege bölgelerinde etkili olan lodos fırtınası can kayıplarına yol açtı. Saatteki hızı 130 kilometreye ulaşan fırtınada en az 4 kişi yaşamını yitirdi; 38 kişi de yaralandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için de yurdun büyük kesimi için fırtına uyarısı verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları

Türkmenistan ziyaretinin dönüşünde uçaktaki gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmuyorum ve savunmayacağım" diyen Cumhurbaşkanı, bu konudan asla taviz vermeyeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı bugün de partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek. Diğer partilerden CHP ve MHP grup toplantısı düzenleyecek. Veri gündeminde ise TÜİK, 2021 yılı 3. çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla verileri ile ekim ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak. Avrupa'da TÜFE, ABD'de konut fiyatları verileri öne çıkacak.

Ralli devam ediyor

BIST100 Ekim başında başladığı harekette tarihi rekorları yenileyen bir ralliyi sürdürüyor. TL'nin değersizleştiği süreçte endeksi taşıyan hisselerdeki artışla BIST 100 Endeksi 1830'a ulaştı. Piyasa coşkusu bugün yavaşlayabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.