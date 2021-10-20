Çin: Büyümede arz krizi ve emlak sektörü riskleri

Ekonomiler şu anda talep, arz ve fiyatların oluşturduğu bir sarmal ile baş etmek durumunda. Dolayısıyla, söz konusu faktörlerin oluşturacağı denge noktasında bir sürdürülebilirlik arayışı var.

Çin'de tarihsel olarak düşük büyümelerden birisi 3Ç21 için açıklandı ve dönemsel performans %0,2 olurken, ekonomi geçen yılın aynı dönemine göre %4,9'luk büyüme gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde, belirli bölgelerde hareketlilik kısıtlamaları getiren Covid-19 vakalarında kısa bir artışın ardından büyüme yavaşlamış görünüyor; ancak güncel durum en kötü etkisi geçmiş olan Covid'den çok başka faktörlerden çok katmanlı bir etki gelebileceğini gösteriyor.

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan analizinde şunlara vurgu yaptı:

"Ekonomiler şu anda talep, arz ve fiyatların oluşturduğu bir sarmal ile baş etmek durumunda. Dolayısıyla, söz konusu faktörlerin oluşturacağı denge noktasında bir sürdürülebilirlik arayışı var. Enerji maliyetlerinin tedarik zinciri fiyat baskılarına eklenmesiyle birlikte, Merkez bankaları, özellikle yarı iletkenler ve nakliye kapasitesiyle ilgili birçok önemli arz kıtlığı az işaret gösterdiğinden, yılın başlarında düşünüldüğünden daha az geçici görünen tüketici fiyat enflasyonu ile karşı karşıya. Bu fiyat baskıları, pandemi ile ilgili bazı teşviklerin kaldırılması için politika yapıcılar üzerindeki baskıyı artırırken, başka boyutlu bir endişe de, aynı kıtlıkların ekonomik toparlanma üzerinde beklenenden daha büyük bir zararlı etkiye sahip olmasıdır. Dolayısıyla, girdi maliyetleri artarken çıktı büyümesi keskin bir şekilde yavaşlama riski altında"



Analizde şunlara dikkat çekildi:"Son dönemde de arz kısıtlamaları ve enerji krizinin hakim olduğunu düşünecek olursak; durumun daha da kötüleşip kötüleşmeyeceğine dair işaretler önemli olacak. Yani çıktı büyümesinin hızlanması, girdi büyümesine bağlı. Üretimin yavaşlaması demek, talebe yetişemeyen tedariklerin süresinin gecikmesi ve artan fiyat baskıları demek olacak. Asya'da üretim kısıtlamalarının gevşediğine dair bazı işaretlere ihtiyacımız var.



Üretim krizine emlak sektörü krizinin eklenmesi de bir başka aşağı yönlü risk. Kredi büyümesinin emlak sektörü krizine bağlı olarak yavaşlama göstermesi ekonomik büyüme dengesini aşağı çekecektir. PBOC'nin halen uygun kredi maliyetleri için RRR indirimi yapması beklenebilecek bir olgu."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.