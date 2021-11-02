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TIMETURK / EKO ANALİZ / Ceza alan marketlerin borsa performansı

Ceza alan marketlerin borsa performansı

1 milyar TL rekabet Kurumu cezası alan BIM, güne negatif başlayıp endekse en çok katkıyı verecek adar artıya geçmiş olması günün en dikkat çekici noktalarından oldu. Ceza alanlardan; MGROS % 0.9, SOKM % 1.4, CRFSA % 1.8 kayıpla günü tamamladı.

1 Saat Önce
2021-11-02 21:47:08
Ceza alan marketlerin borsa performansı

BIST 100 Endeksi, yeni ayın ve haftanın ilk gününde % 0.94 artışla 1,536.32 puandan kapattı. BIST 100 Endeksi 10 gündür arka arkaya yükselme başarısı göstererek yeni rallisini devam ettirirken dün borsada işlem gören 434 hissenin % 59u yani 259'u prim yapmış ancak tam 149 hisse yani hisselerin % 34'ü değer kaybetmiştir. Artık BIST100'ün bu yılın en yükseğindeki kapanışına kalan mesafe sadece % 2.3 olmuştur. Yani tarihi zirveye çok az mesafe kaldı.

Dün en çok değer kazanan endeks % 5.45 artışla BIST SPOR endeksi olurken, BIST 100'e en fazla katkıyı 2.70 puanla BIM verdi. Yaklaşık 1 milyar TL rekabet Kurumu cezası alan BIM, güne negatif başlayıp endekse en çok katkıyı verecek adar artıya geçmiş olması günün en dikkat çekici noktalarından oldu. Ceza alanlardan; MGROS % 0.9, SOKM % 1.4, CRFSA % 1.8 kayıpla günü tamamladı.

Bir diğer nokta ise yabancı girişi ile beraber banka hisselerindeki yükselişin sürmesiydi. Dün BIST'in işlem hacmi 28 milyar TL olurken bunun % 10'unu GARAN tek başına sağladı. GARAN'daki beklentileri aşan kar açıklamasını takiben (2.9-3.3 milyar arasında net kar beklenirken 3.6 milyar TL kar etmişti.) dün akşam da YKBNK ve TSKB maksimum analist kar tahminlerini de aşan net kâr açıklaması bu trendin devamını getirebilir. YKBNK 2.8-3.0 milyar TL arasında net kar beklenirken 3.25 milyar TL kar geldi.

Ortalama 45 günde bir toplanan ABD merkez bankası, bugün+yarın toplantısını yapacak ve yarın akşam kararını açıklayacak. Başkan Powell da soruları cevaplayacak. Dolayısıyla dünya para ve sermaye piyasalarının gözü bu toplantı sonrasına çevrilmiş durumda olacaktır. O yüzden bugün piyasalar biraz daha sakin olacak gibi. Bu da yurtiçi piyasa için trendin devamı için uygun ortam olabilir.

BIST100 Ekim başında yeniden 1371'e kadar gerilediğinde “Bu seviyelerin altı, yükselen trendin kırılması anlamına geleceğinden bir tepki hareketi beklenebilir” demiştik şimdi 1540'a kadar geldi. Riskler nedeniyle hisse bazlı hareketler öne çıkabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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