DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Sudan'daki 'darbe karşıtı' gösterilerde 21 kişi yaralandı
Borsa günü yükselişle tamamladı
İngiliz medyası: Manchester United sahadan silindi
Rusya: Batı’nın Taliban’ı 'açlıkla imtihan etmesi' ters teper
ABD'den geri adım: İç işlerinize karışmayız
Avrupalı yatırımcılar Türkiye'ye ilginin nedenlerini anlattı
Spor ayakkabısı rekor bedelle satıldı
Büyükelçilerin açıklamasından sonra Dolar’da son durum
İran’dan AB’ye çağrı: ABD’den etkilenmeyin
Tahıl üretimi azalacak, meyve üretimi artacak
Portekiz'de sol hükümeti sallayan bütçe krizi resti
Benzine zam
EDHO'da oynayan Deniz kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Deniz'in gerçek adı nedir?
'Büyükelçiliklerin geri adım atması olumlu'
Başkan Büyükkılıç talimat verdi, Kayseri ile Adana’yı Develi üzerinden bağlayan yol konforlu hale getirildi

TIMETURK / EKO ANALİZ / Büyükelçilerin açıklamasından sonra Dolar’da son durum

Büyükelçilerin açıklamasından sonra Dolar’da son durum

Büyükelçiler kriziyle birlikte dün geceden bu yana 9,75 - 9,80 aralığında seyreden dolar/TL, yeni açıklamalarla 9,60 seviyesine geriledi.

1 Saat Önce
2021-10-25 18:10:52
Büyükelçilerin açıklamasından sonra Dolar’da son durum

Güne 9,73 TL'den başlayan dolar/TL kuru gün boyu 9,75-9,80 aralığında seyrederken, büyükelçilerin son açıklamasının ardından 9,60 TL. seviyesine geriledi.

Dolar/TL., 10 büyükelçiliğin Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden açıklamasıyla ilgili olarak, "Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet etmeyi teyit eder" açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu açıklamayı "olumlu" karşıladığının bildirilmesinin ardından 9,60 seviyesine çekildi. Euro da 11.16 seviyesine kadar geriledi.

Merkez Bankası'nın geçen hafta aldığı 200 baz puanlık faiz indirimi kararı sonrasında Dolar/TL kuru 9,66'ya kadar yükselerek rekor tazelemiş, haftayı ise 9,61 seviyesinden kapatmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş