Büyükelçilerin açıklamasından sonra Dolar’da son durum

Büyükelçiler kriziyle birlikte dün geceden bu yana 9,75 - 9,80 aralığında seyreden dolar/TL, yeni açıklamalarla 9,60 seviyesine geriledi.

Güne 9,73 TL'den başlayan dolar/TL kuru gün boyu 9,75-9,80 aralığında seyrederken, büyükelçilerin son açıklamasının ardından 9,60 TL. seviyesine geriledi.

Dolar/TL., 10 büyükelçiliğin Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden açıklamasıyla ilgili olarak, "Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet etmeyi teyit eder" açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu açıklamayı "olumlu" karşıladığının bildirilmesinin ardından 9,60 seviyesine çekildi. Euro da 11.16 seviyesine kadar geriledi.

Merkez Bankası'nın geçen hafta aldığı 200 baz puanlık faiz indirimi kararı sonrasında Dolar/TL kuru 9,66'ya kadar yükselerek rekor tazelemiş, haftayı ise 9,61 seviyesinden kapatmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.