Borsada yabancılar satışa mı geçti? BIST verileri nasıl seyretti? Brent petrolün seyri ne yönde?

Dünyada enflasyonun yol açtığı çeşitli sorunlar patlak vermeye başladı. BIST 100 endeksi kayıpları hızlıca telafi etti ve artıya geçti. Finansal piyasaların seyri hangi yönde? Borsada yabancıların pozisyonu nasıl?

Yurtdışı borsaların tamamının ekside olduğu Perşembe gününe yüzde 1'e yakın düşüşle başlayan BIST 100 endeksi kayıpları hızlıca telafi etti ve artıya geçti. BIST 100 Endeksi yüzde 0.11 artıda kapanırken en çok yükselen endeksi yüzde 3.38 ile ulaştırma oldu.FED kararı sonrasında ABD borsaları ilk gün düşse de sonradan yükselişine devam ediyor. Dün akşamdan beri yüzde 0.6 yükselmiş durumda. Dolayısıyla bugün borsalara etkisi pozitif olur. Asya tarafında da pozitif seyir var.

Borsada yabancılar satışta mı?

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; yılın son haftasında yabancıların borsadaki satışlarının devam ettiği ortaya çıktı. Hisse senedi piyasasında 231 milyon dolarlık net yabancı çıkışı yaşandı. BIST verilerine göre 2021 yılı içerisinde hisse senedi piyasasında toplam 1.6 milyar dolarlık bir yabancı çıkışı oldu. Böylece 2018'de 2.0 milyar dolar, 2019'da 0.6 milyar dolar, 2020'de 4.6 milyar dolar ve 2021'de 1.6 milyar dolar toplamda son 4 yılda 8.8 milyar dolar yabancı çıkışı oldu. Borsadaki yabancı payı da yüzde 40 ile dibe geldi. Üstelik QNBFB, Kent, Deva gibi hisselerdeki sabit yabancı payı dahil. Ancak DİBS (kesin alım-satım) tarafında 2021de 1.06 milyar dolar giriş gerçekleşti.

Brent petrolün seyri

Dünyada enflasyonun yol açtığı çeşitli sorunlar patlak vermeye başladı. 2022'nin ilk sokak eylemleri Kazakistan'da başladı. Ülkede 1 Ocak'tan itibaren sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) litresi 50 tengeden 120 tengeye (1.6 TL'den 3.8 TL'ye) çıkarılınca halk kızmıştı. OHAL ilan edilen ülkede Rusya başta olmak üzere çevre ülke askerlerinin gelmesi ile kontrol sağlanabildi. Tengiz petrol sahasını işleten Chevron'un son aylarda günde 1.6 milyon varil ham petrol üretilen sahada üretimin protesto gösterilerinde demiryolu hatlarının bloke edilmesinden etkilendiğini açıklamasıyla Brent petrolünün varil fiyatı 82.7 dolar seviyesine kadar yükseldi. Diğer taraftan bitcoin madenciliği merkezlerinden Kazakistan'daki gelişmelerin de katkısıyla Bitcoin 41 binli seviyelere geriledi.

Hangi veriler öne çıkıyor?

Bugünün veri takvimine baktığımızda ise, yurt içinde hazine nakit dengesini takip ederken, yurtdışı tarafında ABD istihdam verileri öne çıkıyor. Ayrıca Avrupa'dan gelecek enflasyon ve Almanya Sanayi Üretim verilerini takip edeceğiz. BIST100 Ekim başında başladığı harekette yüzde 75 yükselerek tarihi rekorları yenileyen bir rallide 2400 ulaşmışken kısa sürede % 28 gerileyerek 1726 görüldükten sonraki tepki hareketlerini izliyoruz. 1950 seviyesinin altında hedge gerekebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.