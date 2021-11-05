Borsada ralli ile gelen rekor

BIST100 Ekim başında yeniden 1371’e kadar gerilediğinde “Bu seviyelerin altı, yükselen trendin kırılması anlamına geleceğinden bir tepki hareketi beklenebilir” demiştik şimdi rekora ulaştık. En yüksek rekoru da gelebilir.

BIST100 Endeksinde 18 Ekim'deki yükselişle başlayıp, 5 Kasım'daki % 1.9'luk yükselişle beraber 13 günde 12 günlük yükseliş rallisi ile TL bazında kapanış rekoru geldi:1575.67 Toplam bu süreçteki getiri % 12 oldu. Yıllık faizin % 16 olduğu bir yerde kısa sürede müthiş bir getiri oranı gözüküyor.

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan dün akşamki açıklamalarında şunları söyledi:

Bakan Elvan'ın konuşmalarından...

Döviz bürolarında 100 dolara kadar olan al/satlarda kimlik istenmeyecek

Botaş, ısınma için halka verdiği gazı dörtte bir fiyatına satıyor. Bu yılsonuna kadar merkezi yönetim bütçesi için 125 milyar TL gelirden vazgeçtik, 734 milyar TL pandemide destek verdik. Yeter ki enflasyon karşısında halkı ezdirmeyelim.

Yeni modelde “yapısal cari açığı azaltmak için yüksek kuru hedeflediğimiz” söylemi yanlıştır. Kur, piyasada belirlenir. Bizim bir kur hedefimiz yok. Cari açığı azaltmak için bu tür yatırımlara öncelik verilecek, ihracata ve turizme destek artırılacak, altın ithalatına engeller sürdürülecek.

Türkiye ekonomisi, kamu maliyesi kaynaklı bir kriz yaşamadı, yaşamayacaktır. 2021'de 618 milyar TL borçlanma öngörüyorduk, 155 milyar TL daha az borçlanarak bitireceğiz. 2022'de borçlanma ihtiyacımızı 498 milyar TL olarak öngördük. Üstelik yurtiçinde döviz cinsinden borçlanma yapmayacağız.

Halka arzların artırılması için destekleri artırmaktan yanayım. 2021 ilk 10 ayda 46 arzda yaklaşık 20 milyar TL arz büyüklüğü oluştu. Forekste döviz cinsinden kayıp olmasına rağmen TL de değerlenmeden ötürü kâr ortaya çıkmış gibi olursa vergi kesilmesinin engellenmesi konusunda çalışmalar yapılacak.

Stratejik bakış...

Bugünün gündeminde ABD Ekim ayı istihdam verileri öne çıkıyor. 15.30'da gelecek verilerde İşsizlik oranının %4.8'den % 4.7'ye inmesi beklentisi hakim.

BIST100 Ekim başında yeniden 1371'e kadar gerilediğinde “Bu seviyelerin altı, yükselen trendin kırılması anlamına geleceğinden bir tepki hareketi beklenebilir” demiştik şimdi rekora ulaştık. En yüksek rekoru da gelebilir.

Borsada ralli nedir?

Borsa, Döviz veya Forex ortamlarında genellikle fiyatların yukarı yönlü değişimleri için kullanılan terim “ralli” demektir. Süre olarak bir ralli günler ve haftalarca sürebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.