Borsada fırtına zamanı I Borsada devre kesici nedir?

Bugün 17.32'de BIST100 endeks ve borsada devre kesici aktif olana kadar gelen satış dalgası hisselerde ciddi kayıpları beraberinde getirdi. Piyasalar nasıl seyretti? Borsada devre kesici nedir?

Dün akşam ülke genelinde kar fırtınası başladı. Bu fırtına aslında 10 gün önce dünyada ilk etkisini göstermişti. Hatta Pakistan'da yoğun kar yağışında araçlarında mahsur kalan en az 16 kişi donarak ölmüştü. Gaziantep otabanında tırların kazası sonrasında kapanan yolda 2 bin kişi dün ekiplerce kurtarıldı. Fırtınanın farklı etkilerle bir hafta süresince devam etmesi bekleniyor.

Bir fırtına da borsada görüldü



Bir fırtına da dün saat 16.00 sonrasında borsada yaşandı. 17.32'de BIST100 endeks ve borsada devre kesici aktif olana kadar gelen satış dalgası hisselerde ciddi kayıpları beraberinde getirdi.

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; İlk kez 17.30 sonrasında devre kesici aktif olduğundan seans da o noktada bitti. Mevzuata göre; 17.00-17.30 arasında devre kesilse 18.00 de kapanış seansı yapılır ama 17.30'dan sonra kesilirse spot+vadeli seanslar sonlandırılır. Dün bu olay ilk kez yaşandı. Gün boyu kredili işlem yapan müşteriler kapanış seansı olmadığından hissede kalmış oldular. Bu da T+2 Perşembe günü için bir yük oluşturabilir.

Asya ve Avrupa piyasalarında durum

"Yılbaşından beri BIST100 % 12 yukarda ama gösterge endeksleri itibariyle Rusya borsası % 7, Hollanda borsası % 2, G.Kore borsası % 4, Çin borsası % 2 kayıpta. ABD'de ise Nasdaq % 5, S&P500 % 2 kayıpta. Bu işte bir tuhaflık var gibi. Üstelik BIST100'ün % 9.5 yükseldiği yılın ilk 5 gününde 143 milyon dolar yabancı satışı vardı." demiştik. "Bu işte bir tuhaflık var" dün akşam itibariyle realize oldu. Üstelik dün Rusya % 7 daha düşerken Avrupa %1 civarında ABD %1.5-2 arasında düştü. Bu sabah da Asya borsaları ekside.

Türkiye'ye ait raporlar gelmeye devam ediyor

Yılın başlarında olduğumuz için Türkiye ile ilgili raporlar gelmeye devam ediyor. Bank Of Amerika, Türkiye'de enflasyonun 2022 yılında ortalamada % 52 olup yıl sonunda % 40 ile kapanacağını, kur korumalı Türk lirası mevduat uygulamasının negatif reel faizden kaynaklanan sorunlara çözüm üretemeyeceğini ve mali olarak sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Bugün Cumhurbaşkanı, kabine toplantısında ekonomiyi konuşacak ve sonrasında açıklama yapacak.

Borsada devre kesici nedir?

Borsada devre kesici, işlem yapan yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi için devreye alınan bir sistem. Bu uygulama ile yatırımcılar ani fiyat dalgalanmalarının negatif etkilerinden korunmaktadır.Borsada devre kesici uygulaması manuel müdahale gerektirmez, otomatik devreye girer ve fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemleri geçici süreliğine durdurur.

Devre kesici uygulaması ne kadar sürer?

Devre kesici uygulaması yıldız pazarda yüzde 10, ana pazarda yüzde 7,5, alt pazarda ise yüzde 5 oranında tetiklenir. Emir toplama süresi ise yıldız pazarda 5, ana pazar ve alt pazarda 15 dakika. .