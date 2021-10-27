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TIMETURK / EKO ANALİZ / Borsada 'Bayram havası'

Borsada 'Bayram havası'

Endeksin dolar bazında fiyatı 160'a yükselirken işlem hacmindeki artış da devam etti

1 Saat Önce
2021-10-27 19:15:49
Borsada 'Bayram havası'


Borsa İstanbul'daki bayram havası dün de devam etti ve BIST 100 endeksi günü yüzde 1.1 artışla 1,509.20 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 160'a yükseldi. Tabi işlem hacmindeki artış devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizi sert indirdiğinden beri geçen son 4 günde sadece BIST 100'deki artış yüzde 6'ya ulaşırken işlem yapan net alım yapan ilk 5 aracı kurumun toplamı 2.3 milyar TL'ye ulaştı. Dün öğlene kadar 9.42'ye kadar çekilen USDTRY kuru sonrasında 9.55'e kadar yükseldi. Globalde dolar endeksinin hafif değer kazanımı burada etki etmiş olabilir.

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesinde şunlara vurgu yapıldı: ABD borsaları yeni rekorlar kırmaya devam ederken bilançolar bu yükselişi destekliyor. Microsoft son çeyrekte yüzde 22 gelir artışı yüzde 48 net kar artışı açıklarken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet yüzde 41 gelir artışı yüzde 68 net kar artışı, Facebook yüzde 35 gelir artışı yüzde 17 net kar artışı açıkladı. Amazon ve Apple yarın sonuçlarını açıklayacak.

Türkiye'de de durum güzel gidiyor. Endekste en büyük ağırlığa sahip olan EREGL, dün akşam gelen mali sonuçlarda beklentileri aşarak 5 milyar TL net kar açıkladı. Benzer şekilde TOASO, TKFEN, TTRAK, AKBNK piyasadaki ortalama beklentilerinin üzerinde net kar açıkladı. ASELS ise beklentilerin ciddi altında kalarak hayal kırıklığı yarattı. İyi gelen hisselerin endeksteki ağırlığını dikkate alarak bugün içinde pozitif katkı vermeleri beklenebilir. Bu akşam da GARAN bilançosu gelecek. Piyasa da ayrıca İhlas Haber Ajansının halka arzı bugün tamamlanacak.

Yarın borsa yarım gün açık olacağından Vadeli işlemlerde Ekim kontratlarının vade sonu bu akşam olacak. Benzer şekilde ayın son günü açıklanan Dış ticaret verileri bu sabah açıklanacak.

BIST100 Ekim başında yeniden 1371'e kadar gerilediğinde “Bu seviyelerin altı, yükselen trendin kırılması anlamına geleceğinden bir tepki hareketi beklenebilir” demiştik şimdi 1510'a kadar geldi. Riskler nedeniyle hisse bazlı hareketler öne çıkabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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