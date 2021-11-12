Borsa rekordan 'hissesini' aldı

'Her gün neredeyse bir hisse öne çıkarak endeksi sürüklüyor. Dünün hissesi Petkim oldu. 8.5 milyar TL gibi rekor işlem hacmi yapan hisse yüzde 7.7 yükseldi...'

Borsa İstanbul'da BIST100 Endeksi son 18 işgününde 17 gün artıda kapanarak büyük bir ralli yaşadı, yaşamakta, yaşıyor. Pazartesi 1609, Salı 1631 ve Perşembe 1643 ile yeni zirve rekoru da geliştirildi. Hergün neredeyse bir hisse öne çıkarak endeksi sürüklüyor. Dünün hissesi Petkim oldu. 8.5 milyar TL gibi rekor işlem hacmi yapan hisse yüzde 7.7 yükseldi. Cem Okullu 23.9 milyon hisse alarak şirket sermayesindeki payını yüzde 12.5'e çıkardığını açıkladı.

45 milyon dolarlık yabancı girişi

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; Ekim ayında yabancı yatırımcıların borsaya girişi sadece 45 milyon dolarda kalmıştı. Bu yüzden yükselişi yerlilerin başlattığı sonucunu çıkarabiliyorduk. TCMB, dün Kasım'ın ilk haftası verilerini açıkladı. Buna göre yabancılar fiyat ve kur etkisinden arındırılmış olarak hisse senedinde 274 milyon dolarlık net alış yapmış.

11.11'in ekonomik etkisi

ABD'de Tüketici enflasyonun 30 yıl sonra yıllıkta yüzde 6'nın üzerine çıkması sonrasında Dolar'ın değer kazanımı sürüyor. Dolar Endeksi 94'den 95.2'ye yükselirken USDTRY 9.98'e ulaştı.

11.11 Bekarlar Gününde Çin'li Alibaba geçen yıla göre yüzde 8 artışla 85.5 milyar dolar, ikinci büyük alışveriş sitesi JD yüzde 28 artışla 55 milyar dolar satış yaptılar. Global piyasalarda da iyimser hava sorunsuz sürüyor. Bu sabah Asya'da borsalar pozitif.

Eko-siyasi konjonktür

Bugünün gündeminde sabah 10:00'da açıklanacak olan Sanayi Üretimi ile Perakende Satışlar verileri öne çıkmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassı Ada'da düzenlenecek Türk Konseyi 8. Zirvesi'ne katıldı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alındı

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