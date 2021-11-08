Borsa rallisinde yabancı katılımı azmış!

BIST100'de başlayan rallide bir ay geçti ve 1586'ya kadar %16 yükseldi. Ancak bu olağanüstü başarılı yükseliş hareketinde yabancının payının az olduğu ortaya çıktı.

ABD'de Cuma günü istihdam verileri geldi. Tarım dışı istihdam beklentileri aşarken işsizlik oranı da %4.8'den % 4.6'ya indi. Son 3 ayda ABD'de toplam çalışan sayısı 1.4 milyon artarken bunun 1.12 milyonunun 20 yaş üstü erkekler, 369 bininin 20 yaş üstü kadınlar olduğu ancak 16-19 yaş arasındakilerde 98,000 istihdam kaybı olduğu görülüyor. İşsizlik oranları da bunu teyit ediyor: 3 ay önce 20 yaş üstü erkeklerde % 5.4, kadınlarda % 5.0 olan işsizlik oranı Ekim sonunda % 4.3 ve %4.4 olmuşken teenager denilen 16-19 yaştakilerin işsizlik oranı % 9.6'dan %11.9'a yükselmiştir. Türkiye için istihdam verileri Çarşamba günü gelecek.



Rekor rallisi de sürüyor

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları 9 Kasım Salı gününden itibaren biraz azalacak. İstanbul'da birkaç gündür süren sisli havanın etkisi de halen devam ediyor. Borsa da rekor rallisi de sürüyor. 6 Ekim'de 1371 seviyesinde kapanan BIST100'de ertesi gün başlayan rallide bir ay geçti ve 1586'ya kadar %16 yükseldi. Ancak bu olağanüstü başarılı yükseliş hareketinde yabancının payının az olduğu ortaya çıktı. Borsa İstanbul verilerine göre Ekim'de sadece 45.3 milyon dolarlık alım yapmışlar. Bu, son iki ayın rakamından da az!

Gaz maliyetleri artıyor

Türkiye'nin gaz maliyeti artıyor. Geçen hafta Bakan Lütfi Elvan, Botaş'ın hanelere ısınma için verdiği gazı dörtte bir fiyatına sattığını açıklamıştı. Basındaki haberlere göre Botaş bu hafta spot piyasadan 9 kargo LNG alımı için ihaleye çıktı. Fiyat belli değil ancak en son Pakistan'ın 2 Kasım'daki ihalesinde fiyat 1.080$/1000 m3 olmuş. Bu fiyat, konut tarifesine göre 4 katı aşan bir maliyet demek. Ancak şunu unutmamak gerek ki spot ihtiyaç Türkiye'nin toplam ithalatında az yer tutuyor.

Bugün gündem sakin. Kabine toplantısı öne çıkıyor. Ama bu hafta en önemli gelişme, Çarşamba günü açıklanacak olan Almanya ve ABD enflasyonu olacaktır. Perşembe sabahı da TCMB, Eylül ayı ödemeler dengesi verilerini açıklayacak.



Stratejik bakış...

BIST100 Ekim başında yeniden 1371'e kadar gerilediğinde “Bu seviyelerin altı, yükselen trendin kırılması anlamına geleceğinden bir tepki hareketi beklenebilir” demiştik şimdi rekora ulaştık. En yüksek rekoru da bu hafta gelebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.