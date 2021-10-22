Borsa pozitif, kur negatif

ABD’de S&P500 yeni tarihi zirve yaparken, bitcoin zirveden geri çekildi. Emtialarda da bir satış görüldü. Dolayısıyla biraz tedirgin geçecek gün olabilir.

Eylül ayı toplantısında 100 baz puan faiz indirimi yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı toplantısında beklentileri aşarak 200 baz puan indirim gerçekleştirdi. Açıklamada; FED ve Avrupa Merkez Bankasının enflasyonun geçici olacağına inançları ve Türkiye'de ticari kredilerdeki azalma vurgusu yapıldı. Açıklama sonrasında borsada satış gelse de 2 kurumdan 500 milyon TL'yi aşan alım gelmesi ile günü BIST100 Endeksi %1.58 artışla 1,455.42 puandan kapattı. Yükselişe EREGL, FROTO gibi sanayi hisseleri önderlik etti.

Dolar-TL kuru ise açıklama ile 9.27'den 9.49'a kadar hızlı hareket etti. Sonrasında biraz geri çekilse de akşam saatlerinde 9.50'yi geçti. Bu sabah 9.53 üzerinde. Aybaşından beri değer kaybı % 7.5'a ulaştı.

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesinde şu görüşlere dikkat çekildi: Paris'te gerçekleştirilen 3 günlük toplantılarının ardından açıklama yapan Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda 'yeterince çaba göstermeyen' ülkelerin bulunduğu 'gri liste'ye aldı. Hazine bakanlığı, yaptığı açıklamada Türkiye'nin, 39 üyesi bulunan FATF'ın 1991'den bu yana üyesi olduğu ve uluslararası standartlara uyumlu olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde gerekli adımları attığı belirtilerek “yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır.” denildi.

ABD'de S&P500 yeni tarihi zirve yaparken, bitcoin zirveden geri çekildi. Emtialarda da bir satış görüldü. Dolayısıyla biraz tedirgin geçecek gün olabilir.

BIST100 Ekim başında yeniden 1371'e kadar gerilediğinde “Bu seviyelerin altı, yükselen trendin kırılması anlamına geleceğinden bir tepki hareketi beklenebilir” demiştik 1420 ye kadar tepti. Şimdi 1400 destek seviyesi yeniden önem kazanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.