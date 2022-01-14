Borsa günü nasıl kapattı? Borsada yabancılar nasıl hareket ediyor?

Borsa haftanın son işlem gününde nasıl seyretti. Borsada yabancı ve yerliler nasıl hareket etti? Yurt içi piyasalar nasıl kapandı?

Haftanın son işlem gününe başlarken, küresel borsalarda yaşanan dalgalanmanın hala bitmediğini görüyoruz. Ancak, BIST100 endeksinde yılbaşından bu yana her gün artıda kapanarak (9 gündür artışla kapanıyor) dünyada bu alanda öne çıkışı (yılbaşından beri % 11.5 yükseldi) devam ediyor.

Dün de BIST 100 endeksi, günü % 0.31 artışla 2,070.65 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 2,054.48 ve en yüksek 2,086.96 puanı gören BIST 100 endeksi önceki kapanışının 6.44 puan üzerine çıktı. Borsada en çok değer kazanan endeks % 5.43 artışla BIST Ulaştırma endeksi oldu. THY 5.5 puan ile endeksteki artışı neredeyse tek başına karşıladı.

Sanayi üretim endeksi

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; Dün açıklanan verilerde kasım ayı Sanayi Üretim Endeksi beklentileri aştı ve yıllık bazda %11.4, aylık bazda ise %3.3 artış görüldü. Perakende Satış Endeksi ise kasım ayında yıllık bazda % 16.3, aylık bazda % 1.3 artış gösterdi.

Pek hoş olmayan bir sonucu da dün TCMB açıkladı. Söyle ki yabancılar yeni yılın ilk haftasında % 10 yükselen borsada alış değil satış yapmışlar. Hem de 143 milyon dolar. Aralıksız 7 haftadır satıyorlar ve bu süreçte 1.34 milyar dolara ulaştı. Son verilere göre yabancının, toplam MKKya kayıtlı hisselerdeki oranı % 23.7'ye gerilemiş durumda. Yerliler çalıp yerliler oynuyora dönüyor borsa. Artık “yükseliş için yabancıya gerek yok” denilecek. Son 4 yılda 8.8 milyar dolarlık yabancı satışının ardından 5. yıla da böyle başlamaları ilginç oldu. Son 7 haftada 390 milyon dolarlık da tahvil sattıklarını ekleyelim.

Konut satış istatistikleri

Bugün yurt içinden gelecek aralık ayı konut satış istatistikleri ve TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecekken, yurt dışı tarafında İngiltere'den gelecek GSYİH ve kasım ayı imalat verileri, ABD aralık ayı perakende satışları ve sanayi üretimi, Fransa ve İspanya tarafında ise aralık ayı TÜFE verileri takip edilecektir. Ayrıca AMB Başkanı Lagarde'ın konuşma yapması beklenmektedir.

BIST100 Ekim başında başladığı harekette % 75 yükselerek tarihi rekorları yenileyen bir rallide 2400 ulaşmışken kısa sürede % 28 gerileyerek 1726 görüldükten sonraki tepki hareketlerini izliyoruz. 2000 seviyesinin altında hedge gerekebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.