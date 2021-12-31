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TIMETURK / EKO ANALİZ / BIST100 haftayı nasıl kapattı? Borsada hangi endeksler yükseldi?

BIST100 haftayı nasıl kapattı? Borsada hangi endeksler yükseldi?

BIST 100 endeksinin yılın son haftasındaki performansı önemli. Türkiye'nin önünü görmesi açısından verilerin iyi değerlendirilmesi gerekiyor.BIST 100 performansı nasıl? Hangi endeksler daha hareketli...?

2 Saat Önce
2021-12-31 22:41:07
BIST100 haftayı nasıl kapattı? Borsada hangi endeksler yükseldi?

"2020'ye başlarken iyimserdik, pandemi sürprizi ortamı bozdu. 2021'e başlarken aşılama gelecek ekonomi canlanacak denildi evet dünya iyi bir yıl yaşadı ama Türkiye, para biriminin değer kaybı ile farklı bir noktaya geldi. 2022'ye başlarken dünyada iyimserlik temposunda bir yavaşlama varken Türkiye için önünü görememe sorunu dikkat çekiyor"

Hangi endeksler yükseldi?

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; İşlem hacminin iyice azaldığı günlerdeyiz. Yurtdışı piyasalarda pek sorun yok ama Türkiye'de 4 gündür kurdaki yükseliş dikkat çekiyor. Pazartesine 11 TL'den başlayan USDTRY dün sabah 13.40'ı görüp geri gelse de bu sabah da 13.40 civarında. BIST 100 endeksi, günü % 1.68 düşüşle 1,863.65 puandan kapattı. Borsadaki 282 hisse değer kaybetti, en çok değer kaybeden endeks %3.86 kayıpla BIST İletişim Endeksi oldu.

Yabancılar son hafta ne kadar satış yaptı?

Son 1 ayda 400 milyon dolarlık hisse satan yabancılar, geçen hafta da nette 570 milyon dolar satış yapmışlar. Yani 5 haftada 1 milyar dolarlık satış! Borsanın rekorlardan dönmesinin ana sebebi… Tabi yabancı takas oranı da yüzde 40 ile son yılların dibine geriledi. QNBFB, KENT, DEVA gibi fiili dolaşımda olmayan kısımları çıkarırsak yüzde 30'un altında inmiş olabilir.

BIST 100 performansı

BIST100 Ekim ayı başında başladığı harekette yüzde 75 yükselerek tarihi rekorları yenileyen bir rallide 2400 ulaşmışken kısa sürede yüzde 28 gerileyerek 1726 görüldükten sonraki tepki hareketlerini izliyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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