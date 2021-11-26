Avrupa piyasalarında 'kapanma' korkusu

Avrupa’da geçen hafta önlemler artırılmaya başlanmıştı. Hollanda, Avusturya’da tepki gösterileri bile oluyordu. Almanya’nın çoğu noel pazarını açmama kararı ülkede tepki çekti.

“TCMB verileri açıklayınca bakalım yabancılar geçen hafta ne kadar hisse almış” diye sormuştuk... 384 milyon dolarcık almışlar. Böylece son bir ayda 1.2 milyar dolarlık alım yapmış oldular. Borsada büyük yükseliş rallisinde başlangıçta olmasa da yeni rekorlara götüren kısmında kesinlikle yabancılar var. Tabi, hazır alıcıyı bulan yerlilerin mal azaltımına gittiği şeklinde de yorumlanabilir.

Almanya'da "pazar" tepkisi

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; Dün de BIST 100 endeksi dünü % 0.38 artışla, 1,819.23 puandan kapattı. En çok değer kaybeden endeks %2 ile ulaştırma oldu. Çünkü dünyada G.Afrika kaynaklı virüs varyantı haberi endişe yarattı. İngiltere 6 afrika ülkesini kırmızı listeye aldı. Zaten Avrupa'da geçen hafta önlemler artırılmaya başlanmıştı. Hollanda, Avusturya'da tepki gösterileri bile oluyordu. Almanya'nın çoğu noel pazarını açmama kararı ülkede tepki çekti.

Piyasaların durumu

Bu sabah Asya'da endeksler % 2 civarında kayıptalar. ABD'de ise Şükran günü nedeniyle dün borsalar kapalıydı, bugün yarım gün açık olacak ama vadelilerde % 1i aşan kayıp var. Tabi, bu durum bugün “Black Friday” coşkusunu ne kadar etkiler bilinmez.Diğer taraftan dolara olan yönelimle dolar endeksi 97 sınırına geldi. Dün akşamdan beri gelişmekte olan ülke paraları % 0.4 değer kaybetti. TL ise % 2 değer kaybı ile yine öne çıkmış durumda.

BİST'teki rallinin durumu

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Cuma'dan sonra 30 Ekim 2020 depremi sonrasında inşa edilen konutlarının teslim törenine katıldı. TBMM plan ve Bütçe komisyonunda ise Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek.

BIST100 Ekim başında başladığı harekette tarihi rekorları yenileyen bir ralliyi sürdürüyor. TL'nin değersizleştiği süreçte endeksi taşıyan hisselerdeki artışla BIST 100 Endeksi 1830'a ulaştı. Piyasa coşkusu bugün yavaşlayabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.