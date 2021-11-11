Avrupa'da yükseliş ABD'de kar satışı

Artık FED’in “bu enflasyon geçici” sözü ile piyasada dalga geçilir hale geldi. Dün; Nasdaq yüzde 1.6, S&P500 yüzde 0.8 negatif kapandı..

Borsa İstanbul dün de yüzde 0.52 artarak 1624 seviyesinden yani yeni bir “en yüksek kapanış” ile kapandı. Ancak endekse en büyük katkıyı veren EREGL günü ekside kapattığından Sanayi Endeksi günü negatif kapattı.

Avrupa'da yükseliş ABD'de bir kâr satışı günü yaşandı. Öncesinde ABD'de Salı günü ÜFE'nin yüzde 8.6 olarak açıklandığını ve dün de TÜFE'nin yıllıkta yüzde 6.2'ye çıkarak ilk kez 6'yı geçtiğini bunun 30 yıl sonra ilk kez yaşandığını belirtmek gerek. Artık FED'in “bu enflasyon geçici” sözü ile piyasada dalga geçilir hale geldi. Dün; Nasdaq yüzde 1.6, S&P500 yüzde 0.8 negatif kapandı.

Dolar kuru ve yeni zirveler



Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; Türkiye'de borsa yeni zirveler görürken dolar kuru da yeni zirveler görüyor. Salı sabahı 9.70'den harekete başlayan yeni dalgada 2 günde yüzde 2.5 artışla bu sabah 9.94 görüldü. Kurda 10 TL'nin görülmesi halinde, ülke gündeminde ilk sıraya çıkma potansiyeli yükselebilir.



Bugün TCMB, eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. Bakalım, Kasım ayının ilk haftasındaki yükselişte yabancılar ne yapmış?

Bu sabah Asya'da işlemler negatif seyirde sürüyor. Borsa İstanbul'un bugün kâr satışlarıan sahne olma olasılığı yükselmiş olabilir.

Stratejik bakış...

BIST100 Ekim başında yeniden 1371'e kadar gerilediğinde “Bu seviyelerin altı, yükselen trendin kırılması anlamına geleceğinden bir tepki hareketi beklenebilir” demiştik şimdi rekora ulaştık. Salı günü 2. gün üstüste yeni zirve geldi. Kâr satışları için 1600 kadar trend bozulmadan imkan var denilebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.