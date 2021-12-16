Asgari ücrette keskin şekilde artış

'Asgari ücret artışının ekonomiye etkileri, birçok açıdan değerlendirilmelidir. Resmi enflasyon oranına göre, enflasyonun üzerine yaklaşık olarak yüzde 25-30 bir refah payının da eklendiği görülmektedir.'

Türkiye'de 2022 yılında net asgari ücret 4.250 TRY (275 USD) oldu. Asgari ücret artışı, %50 oranında gerçekleştirildi. 2021 yılında 2.826 TRY olan asgari ücret, yılbaşında 380 USD'ye denk gelirken yıl sonuna doğru liranın süregelen değer kaybıyla döviz karşılığı 186 USD'ye kadar gerilemişti.

Değer kaybını karşılar mı?

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan'ın değerlendirmesine göre; "Enflasyon oranı, Kasım ayında yıllık %21,3 seviyesine ulaşırken TRY ise yılbaşından bu yana USD karşısında %51 değer kaybetti. Temel ihtiyaçlardan; Gıda fiyatlarındaki artış Kasım itibariyle yıllık %27,1 seviyesinde. Özellikle liranın bu yıl dolar karşısında çok hızlı değer kaybetmesinin ardından birçok ürün grubunda yüksek fiyat artışları tetiklenmiş durumda ve bu alt-orta gelir kesiminin alım gücünün yarıdan fazla aşınmasına neden olan ve bireysellerin yaşam maliyetini artıran bir olgu"

Ekonomiye etkileri

Analizde şunlara dikkat çekiliyor: Asgari ücret artışının ekonomiye etkileri, birçok açıdan değerlendirilmelidir. Resmi enflasyon oranına göre, enflasyonun üzerine yaklaşık olarak %25-30 bir refah payının da eklendiği görülmektedir. Ancak asgari ücret veya asgari ücrete yakın gelirli çalışan kesim için değerlendirildiği zaman, %27'lik gıda enflasyonu veya elektrik, doğalgaz zamları gibi harcama kalemlerini ağırlıklandırıldığında hissedilen enflasyon etkisi, reel gelir artışı etkisinin kağıt üzerindeki gibi hissedilememesine yol açmaktadır."

Talep ve maliyet kanalına etkisi

Asgari ücretin enflasyon üzerindeki etkileri de işin diğer boyutunu oluşturmaktadır. Asgari üret artışı, ekonomiye talep ve maliyet kanalının ikisi üzerinden de etki eder. Asgari ücret artışının kısa vadede yaratacağı talep etkisi tüketici fiyatlarında daha yukarı bir seviyede başa baş noktası yaratacak ve buna bağlı fiyat artışları görebileceğiz. Özellikle temel tüketim tarafındaki enflasyonist etki artabilir. Bir başka etki ise, artan işçi maliyetleri nedeniyle üretilen mal ve hizmetler üzerinde oluşabilecek fiyat artışı etkisidir.

Peki diğer ücretler...

4250 TRY olan net asgari ücret, referans ücret artışı olması itibariyle diğer ücretler açısından da emsal oran olacağından ve 4250 TRY altında olan ücretler de otomatik olarak bu seviyenin üzerine çıkacağından, maliyet artışı sadece asgari ücretli personel üzerinden gerçekleşmez. İşletmelerin artan işgücü maliyetleri, satılan mal ve hizmetlerin fiyatına da artış olarak yansır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.