Aralıkta da faiz indirilecek mi?

'Son açıklamasından anlaşıldığı kadarıyla Aralıkta da bir indirim yapılacak...'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon düşüşünden önce politika faizini indirerek Türkiye'ye cari fazla verdirecek reel negatif faizi artırması süreci devam ediyor.

Geçen haftaki toplantıda faizi 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çeken TCMB, değer kaybeden TL ve artan enflasyondan ziyade yatırım ve ticari kredileri artırmaya odaklanmış görülüyor. Son açıklamasından anlaşıldığı kadarıyla Aralıkta da bir indirim yapılacak. Son bir haftada TL'nin yüzde 10'u aşan kaybı nedeniyle perakendede tüketiciye yansıyan fiyatlar seviyesinde tutarsızlıklar da basına yansıyor. Cuma günü 11.30'u gördükten sonra kurda bir değer kazanımı çabası bugüne başlarken dikkat çekiyor.

Borsanın gelişim seyri

Borsada; ihracatçı ve büyük sanayi şirketleri ile banka hisselerine yönelik talep sayesinde yükseliş trendi BIST 100'ü 1,737 e kadar getirdi. Bu, Aybaşından beri % 14 yükseliş demek. Aynı sürede Banka Endeksi % 23 yükseldi.

Covid-19 salgınında dördüncü dalgayla mücadele eden Avrupa'da vaka sayısı artmaya devam ediyor. Almanya'da günlük vaka sayısı 60 binin üzerine çıkarken; Avusturya, Çekya, Slovenya ve Hırvatistan'ın bazı bölgelerinde yedi günde 100 bin kişi başına yeni vaka sayısını gösteren insidans değerinin kıtadaki en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan WHO Avrupa Direktörü Hans Kluge, acil önlem alınmazsa Mart'a kadar Avrupa'da yaklaşık 500 bin kişinin salgın nedeniyle ölebileceği uyarısı yaptı.

Rusya'nın Ukrayna adımları

Türkiye'de ise günlük düzenli olarak 20 bin civarında vaka sayısı oluyor. Aktif vaka toplamı 400 bin kişi olan Türkiye, bu sayı ile dünyada 6. sırada yer alıyor. Komşularımız Rusya ve Ukrayna vaka sayısında kendi zirvelerinde olup sıralamada bizim önümüzdeler. İlginçtir, ABD istihbaratı "Rusya'nın Ukrayna'yı istila etme olasılığı, havalar soğudukça artıyor." şeklinde bilgi paylaştı.

Japonya'nın tutumu

ABD'den sonra Japonya da petrol fiyatını düşürmek için rezervlerden satış yapabileceğini açıkladı. Bu sayede petrol fiyatları brentte 78 doların altını gördü. Bugünün gündeminde içerde; Kabine toplantısı, Tüketici Güven Endeksi, Turizm verileri ve Merkezi Hükümet borç verileri yer alırken ABD'de Konut Satışları ön planda olacak. Yeni haftaya ABD ve Asya'da sakin bir başlangıç var. Biden'ın yarınki ekonomi ve enflasyonla ilgili açıklamaları öne çıkacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.