DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
MHP, 7 kişiyi partiden ihraç etti
Mevlana'nın övdüğü imparator kim?
Türkiye'nin sayılarla röntgeni çekiliyor
Ukrayna'dan ‘suikast’ açıklaması
2021’de şirketlerin yüzde 86,2’si hacklendi; en çok hedef olan sektörler
BM Suriye Araştırma Komisyonu: Mültecilerin geri dönmesi için Suriye uygun ülke değil
Çip krizi, 210 milyar dolar ciro kaybına sebep olacak!
İsrail basını: Rusya, ABD ve İsrail ile Suriye’yi görüşmek istiyor
ANALİZ: 'Faiz indiriminde çekirdek enflasyon ve FED etkili'
İl il, kuraklık analiz raporları yayımlandı
Dışişleri Bakanlığı: Tripoliçe Katliamı tarihe kara bir leke olarak yazılmıştır
G. Afrika faizi sabit bıraktı, Brezilya artırdı
Hamas'tan Batı medyasına ‘Sudan’ yalanlaması
Fransa Savunma Bakanı 'denizaltı krizi' nedeniyle Senato'da yuhalandı
Erdoğan: Beş zincir market piyasayı alt üst ediyor

TIMETURK / EKO ANALİZ / ANALİZ: 'Faiz indiriminde çekirdek enflasyon ve FED etkili'

ANALİZ: 'Faiz indiriminde çekirdek enflasyon ve FED etkili'

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün yaptığı toplantıyla politika faizinde 100 baz puanlık bir indirime gitti.

1 Saat Önce
2021-09-23 20:05:28
ANALİZ: 'Faiz indiriminde çekirdek enflasyon ve FED etkili'

Açıklanan kararı değerlendiren Doç. Dr. Atilla Çifter, politika faizindeki bu kararın eski başkan Naci Ağbal'ın Kasım 2020'de yaptığı 475 baz puanlık artış sonrası ilk aşağı yönlü hareket olduğunu vurguladı. Çifter, “Merkez Bankası'nın faiz indiriminde hem çekirdek enflasyona bakması hem de bir gün önce FED'in politika faizini sabit tutması etkili oldu” dedi.

Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üy. Doç. Dr. Atilla Çifter, Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirime giderek yüzde 18 seviyesine çektiğini belirterek, politika faizindeki bu kararın eski Başkan Naci Ağbal'ın Kasım 2020'de yaptığı 475 baz puanlık artış sonrası ilk aşağı yönlü hareket olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Çifter, “Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bir önceki toplantıda enerji ve gıdayı dikkate almayan C grubu çekirdek enflasyonu baz alacağını açıklamış, TÜFE yüzde 19.25, ÜFE yüzde 45.52 ve C grubu çekirdek enflasyon ise yüzde 17 altında gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın faiz indiriminde hem çekirdek enflasyona bakması hem de bir gün önce FED'in politika faizini sabit tutması etkili oldu” diye konuştu.

“MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE ERKEN BAŞLAMIŞ GÖRÜNÜYOR”

230920211530009128211

Piyasanın faiz indirimi beklemediğini ve karar sonrası USD/TRY kurunun 8.77'yi test ettiğine işaret eden Doç. Dr. Atilla Çifter, “ÜFE ve TÜFE arasındaki yüzde 26'yı aşan fark, TÜFE üzerinde baskı yapmaya devam ediyor. Döviz kurunda artış devam ederse kur-enflasyon geçişi de etkili olacak ve TÜFE artmaya devam edecektir. Diğer yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt swap'ı 400'e yakın ve risk primi hala yüksek. Bu çerçevede Merkez Bankası faiz indirimine erken başlamış görünüyor.” ifadelerini kullandı.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş