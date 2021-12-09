Altın tahmini kafa karıştırdı? Yükselecek mi, düşecek mi?

Stratejist ve araştırmacı yazar Haluk Özdil, gram altın için tarih verdi ve 1000 liraya doğru gideceğini duyurdu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise gram altının düşüş eğiliminde olduğunu ve 795 lira rekorundan uzaklaşarak 720 lira seviyesine çekilmenin yaşanabileceğini kaydetti.

Altın fiyatları için uzmanların yorumu merak edilirken, uzmanlardan kafa karıştıran açıklama geldi. Gram altın için önce 650 lira, daha sonra ise 800 lira öngörüsü yapan stratejist ve araştırmacı yazar Haluk Özdil, gram altın için tarih verdi ve 1000 liraya doğru gideceğini duyurdu. Ancak Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise gram altının düşüş eğiliminde olduğunu ve 795 lira rekorundan uzaklaşarak 720 lira seviyesine çekilmenin yaşanabileceğini kaydetti.

ALTIN DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

“Gram altın yıla 451 lira seviyesinden başladı ve 800 lira seviyesine kadar yükseldi. Yüzde 78'lik bir değer artışı oldu. Ama bu değer artışlarının çoğu son bir ayda köpük fiyatlama. Bu seviyelerde uzun vadede yukarı gitme isteğini sürdürse de kısa vadede geri çekilme mümkün olabilir” diyen İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

“Cuma günü ABD'den gelecek enflasyon rakamları emtia fiyatlarında ons bazında hareketliliğe neden olacağını düşünüyorum. Ama gram altın için bu seviyeler oldukça yüksek seviyeler. Öncelikle önümüzdeki haftalardan itibaren 750, devamında da 720 lira seviyesine çekilme mümkün olabilir. ABD enflasyon rakamları beklenenden yüksek gelirse dolar varlıklarda kayıplar görürüz. Beklentinin altında gelirse de ons altında bir gerileme görebiliriz.”

ONS ALTIN ABD ENFLASYONUNA ODAKLANDI

Öte yandan 15 Aralık'ta gerçekleşecek Fed toplantısı ile varlık alımlarının hızlandırılacağı ve Haziran 2022'de faiz artışlarına başlayacağı haberleri ons altına Kasım ayı kazançlarını geri verdirdi. Altın fiyatları, Cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı. Uzun zamandır dar bir fiyat aralığında seyreden ons altın bu sabah yüzde 0,02 düşüşle 1785 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN 783 TL

Gram altın, dolar/TL'deki yükselişle geçen hafta 791 TL'ye ulaşarak rekor tazeledikten sonra hafif bir çekilme yaşasa da haftanın kalanında yükseliş eğilimi içerisindeydi. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, pazartesi günü dolar/TL'deki yükselişle rekor tazeleyerek 795 TL'yi gördükten sonra perşembe günü 783 TL civarında bulunuyor.

Saat 11.48 itibariyle serbest piyasada altın alış ve satış fiyatları şöyle:

Kaynak: tgrthaber.com

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