Altın için rekor tahmin: 'Altın düşmeyecek' diyerek tarih verdi

Stratejist yazar Haluk Özdil, altın için '650 lira olacak' tahmininin tutması sonrasında 'Ben küçük yatırımcıya sesleniyorum. Altın düşmeyecek' diyerek altın fiyatları hakkında yeni tahminde bulundu.

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 668,4 liradan tamamladı.

Stratejist yazar Haluk Özdil, altın için '650 lira olacak' tahmininin tutması sonrasında "Ben küçük yatırımcıya sesleniyorum. Altın düşmeyecek" diyerek altın fiyatları hakkında yeni tahminde bulundu.

Kendisine ait Youtube kanalında konuşan Haluk Özdil, 'Altın ne zaman 800 lira olacak?' başlıklı videosunda önemli tarihleri işaret etti.

"ALTIN DÜŞMEYECEK"

Gram altının 800 lira olacağına işaret ederek önemli analizlerde bulunan Haluk Özdil, "Benim büyük yatırımcı ile işim yok. Ben küçük yatırımcıya sesleniyorum. Altın düşmeyecek. Paranız enflasyon karşısında erimesin diye diyorum. Bazı haberler çıkıyor, altın satışları patladı. Kuyumcular altın almıyor, fiyatlar düşecek gibisinden. Bu haberler biraz bilinçli gibi duruyor. FED, 12-13 Aralık, varlık alımlarını stabil tutabilir. Emlak balonu artık şişti. Altında kayışın yükseleceğini düşünüyorum" dedi.

"Nisan-haziran ayına dikkat" diyerek altın fiyatlarında yükselişin devam edeceğini belirten Özdil "Nisan ve Haziran ayında daha da yükselecektir. Bu aylarda ciddi artışlar bekliyoruz. Dünyada enflasyonu durdurmak mümkün değil. Eğer bu mümkün olursa altın fiyatlarının yükselişi durdurulur" diye konuştu.

Kaynak: milligazete.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.