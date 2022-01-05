ABD faiz tahvil faizi kaç? OPEC'ten hangi karar çıktı? Bilim Kurulu niçin toplanıyor?

Piyasalar nasıl bir seyir gösteriyor? Petrol fiyatlarında durum nedir? Amerikan tahvil faizlerinde nasıl bir gelişme yaşanıyor?

Piyasalar yıla doludizgin giriş yaptı. BIST100 Endeksi 2 günde yüzde % 6'ya yakın değer kazanırken Hizmet Endeksi yüzde 7 yükseldi. Tek istisna Bankalar... Sadece yüzde 1.5 yükselebildi. Döviz zorunlu karşılık hesabından komisyon alımı haberi frenlemiş olabilir. TL ise yılı nasıl bitirdiyse aynı seviyelerde kalmayı başardı.

ABD faiz tahvil faizi kaç?



ABD'de ise tahvil faizlerindeki hızlı yükseliş dikkat çekti. Yüzde 1.51'den kapanan 10 yıllık tahvil faizi dün 1.68'e kadar çıktı. Yani orda da volatilite artışı dikkat çekiyor. Bugün FED'in Aralık toplantısının tutanakları yayınlanacak. Bugün ayrıca ABD özel sektör istihdamı ve dünya ülkelerinde hizmet PMI verileri var.

OPEC'ten hangi karar çıktı?

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre: OPEC, dünkü toplantısında Şubat'ta da 400 bin varillik üretim artışı kararı aldı. OPEC'in bu konuda sözünü tutmadığı bilinen birşey. Ağustos'ta 151 bin varil, Ekim'de 217 bin varil artırabildi. O yüzden bu, piyasası üzerinde çok etkili olmayabilir. Brent petrol fiyatı dün yüzde 2.5 daha yükselerek 80 doları aştı. Bu trendin devamı Türkiye için iyi haber olmaz...

Bilim Kurulu toplanıyor?

Finans piyasaları dışında dünyada gündem Omicron varyantının hızlı yayılması ile artan vaka sayıları. Öyle böyle değil ama. ABD'de bir günde 1 milyon kişi virüsü kapmış deniyor. Fransa'da 278 bin, İngiltere'de 218 bin, İtalya'da 170 bin kişi... Eski zirvelerin 3 katı üstelik bu rakamlar. Türkiye'de günlük rekor Nisan'daki 63 binli seviyelerdi. Dün 55 bin kişi açıklandı. Muhtemelen yeni zirve birkaç güne gelecek. Bugün, Bilim Kurulu toplantısında önlemler konuşulacaktır. Ancak bu varyantın öldürücülüğü düşük olduğundan dünyada ciddi kapanma önlemleri alınmıyor. Yine de farklı etkileri olacaktır.

BIST nasıl seyrediyor?

BIST100 Ekim başında başladığı harekette yüzde 75 yükselerek tarihi rekorları yenileyen bir rallide 2400 ulaşmışken kısa sürede % 28 gerileyerek 1726 görüldükten sonraki tepki hareketlerini izliyoruz. 1900 seviyesinin altında hedge gerekebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.