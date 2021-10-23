ABD'de PMI ayrıntıları ve enflasyonist olgular

Fabrika üretiminin yüksek oranda arz darboğazlarından, enerji krizi, yarı iletken eksikliği ve tedarik sıkıntılarından rahatsız olma potansiyeli devam ediyor.

ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyet, Eylül ayında olduğundan biraz daha yavaş olsa da Ekim ayında genişlemeye devam etti ve 60,7'den 59,2'ye geriledi.

Bu okuma, piyasanın 60,3 beklentisini kaçırdı. Hizmet sektöründeki iş faaliyeti, PMI endeksinim Eylül'deki 54,9'dan 58,2'ye yükselmesiyle Ekim başında beklenenden daha güçlü bir hızla genişledi. Bu okuma, ekonomistlerin 55,1 tahminini aştı. Bu arada, bileşik PMI 55'ten 57,3'e yükseldi ve 54,7'lik piyasa konsensüsünden daha iyi geldi.

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan analizinde şunları dikkati çekti: Fabrika üretiminin yüksek oranda arz darboğazlarından, enerji krizi, yarı iletken eksikliği ve tedarik sıkıntılarından rahatsız olma potansiyeli devam ediyor. Dolayısıyla, üretim eğrisi açısından halen materyal eksikliği bir risk içermektedir. Tedarikçilerin teslimat sürelerinde de doğal olarak, talep devam ettiğinden dolayı uzama söz konusu olacaktır. Ancak teslimat ve üretimdeki yavaşlamalar sonraki aşamada talebi aşındıracaktır. Artan enerji maliyetleri, tedarik sıkıntılarına ek yaptığı için üreticiler aynı zamanda da fiyat baskısıyla karşı karşıya. Dolayısıyla, bu aşamada girdi maliyetlerinin de önemli bir rolü bulunuyor.

Hizmetlerde, azalan Delta dalgasının özellikle ABD'de tüketici etkinliğini artırmaya yardımcı olacağına dair işaretler görüyoruz. Bununla birlikte, ağırlaştırıcı tedarik zinciri kısıtlamaları yoluyla dolaylı etki birikmiştir. Ayrıca, bunun enflasyonist baskılara katkıda bulunarak hizmetleri beslediğine dair işaretler var. Aktivite ise hizmet sektörü özelinde Covid-19 etkinliğinin ve hareket kısıtlamalarının azaltılmasıyla alakalı olarak güçlü seyrediyor. Artan talebi karşılama amaçlı olarak istihdam eğilimleri de iyiye gidiyor.



Enflasyonla alakalı durum, şahinleşen Merkez bankalarının ana olgusu ve istihdam – aktivite denkleminde şu anda sorun yaşanmıyorsa önem derecesi sıralamasında fiyat baskısı kriteri önde olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.