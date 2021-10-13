DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2021 KYK burs başvuruları başladı mı? Burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Taliban heyeti ilk kez Türkiye’de: Bakan Çavuşoğlu ile kritik görüşme
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
Gram altın zirveye yaklaşıyor
Hande Fırat kaza geçirdi!
Yan etkisi olmayan ağrı kesme yöntemi
Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir? Esra Hankulu öldürüldü mü?
İngiliz bilim insanları açıkladı: Hastalık vahşi hayvanlara sıçradı!
İstanbullular müjde! Artık kesintisiz kullanabilecekler
İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler | AÖF (Açıköğretim) atanması kolay 4 yıllık bölümler
ABD'de gıda enflasyonu son 10 yılın zirvesinde
HSK’da üst düzey istifa!
Hamit Kocabey kimdir? HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti?
Bitcoin'de yükseliş sürüyor, tüm zamanların rekorunu kırabilecek mi?
Çiftçiye saldıran kurt kuduz çıktı, ilçe 6 aylık karantinaya alındı

TIMETURK / EKO ANALİZ / ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentilerinde hareket

ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentilerinde hareket

'Finansman maliyetlerini minimize eden düşük faiz politikaları, özel tüketim isteğini canlı tutuyor. Bir yandan kredilerde artış gözlenirken, bir yandan da hem maliyet nedeniyle hem de talep etkeniyle bozulan fiyatlama davranışlarını izliyoruz...'

21 Saat Önce
2021-10-13 20:30:37
ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentilerinde hareket

Enflasyonist baskılar tarihsel olarak yüksek kalmaya devam ediyor. Üreticiler en yüksek maliyet baskılarını ve ardından bu maliyetleri satış fiyatlarına yansıtmaya devam ederken, küresel olarak hizmet sektöründe enflasyon yaygınlığını korumaktadır. Girdi maliyetine dair güncel durum, enflasyonun önümüzdeki aylarda, en azından yıl sonuna kadar yüksek kalmaya devam edeceğine işaret ediyor.

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan konuya ilişkin analizinde şu değerlendirmeleri yaptı:

"Finansman maliyetlerini minimize eden düşük faiz politikaları, özel tüketim isteğini canlı tutuyor. Bir yandan kredilerde artış gözlenirken, bir yandan da hem maliyet nedeniyle hem de talep etkeniyle bozulan fiyatlama davranışlarını izliyoruz.

Fiyatlama davranışlarının bozulması, enflasyon belirsizliği anlamına geldiğinden ısındırıcı etki de devam ediyor. Fed başta olmak üzere büyük Merkez bankalarının tapering olarak adlandırılan yeni politika ayarlamalarına temel oluşturan etmen, reflasyonist politikanın artık faydadan çok zararlı olabileceğine dair toksik etkilerden korunma gerekliliğidir. Dolayısıyla, pürüzlü ekonomik toparlanmaya rağmen enflasyon baskısı Merkez bankalarını daha normalize olmuş politikaya yöneltebilecektir.

Son dönemde kısa vadeli enflasyon beklentilerinde önemli hareketlenme var. PMI girdi maliyeti serisi, küresel tüketici fiyat enflasyonu ile yüksek bir korelasyon içinde. Bu yılki enflasyon artışı politika yapıcıların beklediğinden daha uzun sürdüğü, bu nedenle bu tür fiyat artışlarını geçici olarak nitelemek zorlaşıyor. Kısa vadeli beklentilerdeki oynaklığın yansımasını görmeye devam edebiliriz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş