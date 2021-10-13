ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentilerinde hareket

'Finansman maliyetlerini minimize eden düşük faiz politikaları, özel tüketim isteğini canlı tutuyor. Bir yandan kredilerde artış gözlenirken, bir yandan da hem maliyet nedeniyle hem de talep etkeniyle bozulan fiyatlama davranışlarını izliyoruz...'

Enflasyonist baskılar tarihsel olarak yüksek kalmaya devam ediyor. Üreticiler en yüksek maliyet baskılarını ve ardından bu maliyetleri satış fiyatlarına yansıtmaya devam ederken, küresel olarak hizmet sektöründe enflasyon yaygınlığını korumaktadır. Girdi maliyetine dair güncel durum, enflasyonun önümüzdeki aylarda, en azından yıl sonuna kadar yüksek kalmaya devam edeceğine işaret ediyor.

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan konuya ilişkin analizinde şu değerlendirmeleri yaptı:

"Finansman maliyetlerini minimize eden düşük faiz politikaları, özel tüketim isteğini canlı tutuyor. Bir yandan kredilerde artış gözlenirken, bir yandan da hem maliyet nedeniyle hem de talep etkeniyle bozulan fiyatlama davranışlarını izliyoruz.

Fiyatlama davranışlarının bozulması, enflasyon belirsizliği anlamına geldiğinden ısındırıcı etki de devam ediyor. Fed başta olmak üzere büyük Merkez bankalarının tapering olarak adlandırılan yeni politika ayarlamalarına temel oluşturan etmen, reflasyonist politikanın artık faydadan çok zararlı olabileceğine dair toksik etkilerden korunma gerekliliğidir. Dolayısıyla, pürüzlü ekonomik toparlanmaya rağmen enflasyon baskısı Merkez bankalarını daha normalize olmuş politikaya yöneltebilecektir.

Son dönemde kısa vadeli enflasyon beklentilerinde önemli hareketlenme var. PMI girdi maliyeti serisi, küresel tüketici fiyat enflasyonu ile yüksek bir korelasyon içinde. Bu yılki enflasyon artışı politika yapıcıların beklediğinden daha uzun sürdüğü, bu nedenle bu tür fiyat artışlarını geçici olarak nitelemek zorlaşıyor. Kısa vadeli beklentilerdeki oynaklığın yansımasını görmeye devam edebiliriz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.