Ekim ayının ortasında yazdan kalma günler
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ekim ayının ortasında güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, denize girip, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ekim ayının ortasında güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, denize girip, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.
Sergen Yalçın: Oyundan dolayı bir üzüntüm yok
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Sporting'e 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcu Josef de Souza, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Sergen Yalçın, oyundan dolayı bir üzüntüsü olmadığını, 4-1'lik skorun maçı yansıtmadığını söyledi.
Kontrol noktasında ceza bekliyordu; sürpriz hediyeyle karşılaştı
Antalya'da Trafik Şube ekipleri trafikte seyir halinde giden kasksız motosiklet sürücülerini kontrol noktasına yönlendirdi. Karşılarında Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı gören sürücüler başta şaşkınlık yaşadı. Trafik kurallarını ihlal ettiği için cezai işlem uygulanmasını bekleyen sürücülere Vali Yazıcı, 'Hayatıma kastım yok kaskım var' projesi kapsamında kask dağıttı.