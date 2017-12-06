EGM: 'Zırhlı araç olayında soruşturma sürüyor'

06.12.2017 19:06:04

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Yüksekova'da zırhlı aracın silahının ateş olması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili, adli soruşturmanın devam ettiği açıklandı.Adli ve idari tahkikat sürecini sekteye uğratmaya ve teşkilatla vatandaşlar arasında var olan güven duygusunu zedelemeye yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 8 Ekim 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde zırhlı taktik aracının kulesindeki silahın ateş alması sonucu 4 vatandaşın hayatını kaybettiği, 2 vatandaşın ise yaralandığı olayla ilgili olarak bazı basın yayın organlarında bugün yer alan "aracın silahının üç emniyetinin de açık olduğu, atışa hazır pozisyonda hareket ederek sürekli sivilleri hedef aldığı ve seri şekilde ateş açtığının görüldüğü" iddialarının görüntülerle paylaşıldığı haberlere ilişkin açıklamanın yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek şöyle denildi:"Terörle mücadele kapsamında kullanılan zırhlı taktik araçlarının devriye görevini ifa ederken olası tehditlere karşı tüm silahlarının kullanıma hazır durumda bulundurulması görev gereğidir. Dolayısıyla bahsi geçen üzücü olayla ilgili özel bir uygulama değil, tüm görevler için geçerli genel bir uygulama söz konusudur.Bakanlığımız tarafından görevlendirilen müfettişlerce yapılmakta olan idari tahkikat süreci devam etmektedir. Söz konusu olayla ilgili olarak adli soruşturma da ilgili makamlarca sürdürülmektedir.Devam etmekte olan adli ve idari tahkikat sürecini sekteye uğratmaya ve Teşkilatımızla vatandaşlarımız arasında var olan güven duygusunu zedelemeye yönelik bu tür iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."