Yurtdışında Eğitim İçin En Ucuz ve En Pahalı Ülkeler

Bazen, herhangi birinde çalışarak elde edilen avantaj düşük öğrenim üniversiteleri hatta eğitimsiz eğitim bile yüksek yaşam maliyeti. Bu nedenle, belirli bir yerde yurtdışında bir çalışma programı seçmeden önce her zaman yaşam maliyeti hakkında bir fikre sahip olmak önemlidir.

Farklı bir lokasyonda karşılaştırmalı yaşama maliyetini belirlemenize yardımcı olmak için, bu çalışma çok ilginç rakamlar üretti. Çalışma ABD'deki öğrencilerin tercih ettikleri yurtdışındaki 48 çalışmalarına baksa da, veriler başka ülkelerden gelen öğrencilere de uygulanabilir.

Bu gibi veriler sizin emrinizde olduğunda, erişebildiğiniz finansman veya finansman karşısında yurtdışında nerede çalışacağınız konusunda bir seçim yapmak kolay olacaktır.

Veriler Nasıl Derlendi

48 ülkelerinde yapılan araştırma dokuz popüler ürünün maliyetine baktı. Yani, bu öğeler öğrencilerin para harcayabileceği en muhtemel şeylerdir.

Bu öğeler:

Kamu hizmetleri kira ve maliyetleri Uçuş biletleri Bakkaliye ve market Kıyafet alışverişi Eğlence ve rekreasyon Ulaşım maliyeti Telefon ve cep telefonu faturaları Öğrenci Vizesi Maliyeti Restoranlarda yemek yeme maliyeti

Her bir öğenin maliyetine bağlı olarak her bir öğeye puanlar (1 - 48) verildi. Örneğin, kira ve kamu hizmetleri için bir 1 puanı, belirli bir ülkenin en ucuz kira ve kamu hizmetine sahip olduğu anlamına gelir. 48'in bir puanı, çalışılan 48 ülkelerinin rant ve kamu hizmetleri bakımından en pahalı olduğu anlamına gelir.

Tüm kalemler için ortalama puan hesaplandı. Tablo daha sonra sırasıyla en ucuzdan en pahalıya karşılık gelen en düşükten en yüksek puanlara göre oluşturulmuştur.

Yurt Dışı Ülkelerde En Ucuz Çalışma

Çalışmanın sonucu, yurtdışındaki yerlerde en az pahalı çalışma için hiçbir kimsenin domine etmediğini göstermektedir. Örneğin, Latin Amerika'da Meksika en ucuz ülke, Hindistan'da ise Asya, en ucuz ikinci destinasyondu.

Tablodaki ilginç şey, hiçbir gelişmiş ülkenin en ucuz ülkeler listesine girmemiş olması. En ucuz ülkeler listesindeki ülkelerin çoğuna, gelişmekte olan ülkeler hakimdir.

Bununla birlikte, Güney Afrika, Rusya ve Brezilya, nispeten güçlü gelişmekte olan ekonomileriyle en ucuz ülkeler listesine giren üç ülkedir.

Yurtdışında Eğitim için en ucuz 10 ülkesinin tamamında Guatemala, Peru, Vietnam, Dominik Cumhuriyeti, Fas, Kenya, Brezilya ve Tayland bulunuyor.

Yurtdışında Eğitim İçin En Ucuz Ülkeler

Meksika

Hindistan

Guatemala

Peru

Vietnam

Dominik Cumhuriyeti

Fas

Kenya

Brezilya

Tayland

Ekvador

Güney Afrika

Macaristan

Küba

Rusya

Türkiye

Şili

Tayvan

Polonya

Kostarika

Çek Cumhuriyeti

Yunanistan

Ürdün

Çin

Yurtdışında Eğitim İçin En Pahalı Ülkeler

The Yurtdışındaki en pahalı yerler birçoğunun Batı Avrupa'da, çoğunlukla Batı Avrupa'nın kuzeyinde bulunduğunu gösterir.

Batı Avrupa'daki altı ülke, çoğu ülkedeki ilk 10'e ulaştı Yurtdışında Eğitim için pahalı ülkeler. Bununla birlikte, Singapur dünyada yaşanacak en pahalı yer olma şüphesiyle karşı karşıya.

Şaşırtıcı bir şekilde, küçük Bahamalar ülkesi aynı zamanda en pahalı listenin en üstündeki 10'ine de ulaştı. Dışında Bahamalar ve İrlanda, Bu gruptaki en iyi 10 listesindeki tüm ülkeler büyük dünya ekonomileridir.

Bölgeler bakımından, Japonya ve Güney Kore gibi güçlü Asya ülkeleri bile üst sıradaki 10'i yapmıyor (Singapur hariç). İçinde Afrika, Gana ve Tanzanya listesini yaptı yurtdışındaki en pahalı çalışma yerler sırasıyla 16th ve 20th konumunda.

Dikkat çekici bir şekilde, her iki Afrika ülkesinde okumak için İspanya'dan daha pahalı (23), Güney Kore (21), ve Arjantin (24).

Yurtdışında okumak için en pahalı ülkelerin listesi