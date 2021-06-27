YKS soruları indir | 2021 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı indir PDF

YKS soruları indir | 2021 YKS sınavı milyonlarca adayın katılımıyla sona erdi. YKS sınavı (TYT-AYT-YDT) 26 Haziran'da başladı ve 27 Haziran'da sona erdi. Sınava girenler YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarının açıklanmasını dört gözle bekliyordu. ÖSYM'den gelen duyuru milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı. Adaylar internetten YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı indir seçeneğini araştırmaya başladı.2021 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı indir PDF seçeneği haberimizin detayında olacak. İşte 2021 YKS sınavı soruları ve cevap anahtarı PDF indirme seçeneği...

YKS soruları indir | 2021 YKS sınavı milyonlarca adayın katılımıyla sona erdi. YKS sınavı (TYT-AYT-YDT) 26 Haziran'da başladı ve 27 Haziran'da sona erdi. Sınava girenler YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarının açıklanmasını dört gözle bekliyordu. ÖSYM'den gelen duyuru milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı. Adaylar internetten YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı indir seçeneğini araştırmaya başladı.2021 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı indir PDF seçeneği haberimizin detayında olacak. İşte 2021 YKS sınavı soruları ve cevap anahtarı PDF indirme seçeneği...

YKS sınavı 27 Haziran'da yapılan YDT oturumu ile sona erdi. İlk oturum 26 Haziran'da TYT sınavıyla yapılmıştı. İkinci gün AYT sınavı ve ardından TDT ile YKS maratonu geride kaldı. Sınavdan sonra milyonlarca öğrenci ve velinin aklında sınav soruları ve cevap anahtarının ne zamana açıklanacağı kaldı. 2021 YKS sınavından sonra sınava giren adaylar YKS soruları indir seçeneğini internetten araştırmaya başladı. Peki YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF formatında nasıl indirilir? İşte 2021 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı indir seçeneği...

YKS SORU VE CEVAPLARI ÖSM TARAFINDAN AÇIKLANDI

26 Haziran 2021'de başlayan YKS marotunu geride kaldı. Adaylar sınavlardaki persormaslarını öğrenmem için YKS soru kitapçıpı ve cevap anahtarının açıklanmasını bekliyordu. 2021 YKS (TYT-AYT-YDT) soru kitapçığı ve cevapları açıklandı.

2021 TYT SORULARINA NEREDEN BAKILIR?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, 'http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf' adresinden erişebilirsiniz

2021 AYT SORULARINA NEREDEN BAKILIR?

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sorularına "http://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf"den erişim sağlanabilir.

YDT SORULARINA NASIL BAKILIR?

YKS'nin son oturumu olan YDT'ye giren binlerce kişi YDT soruları ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. İşte 2021 YDT soruları ve cevap anahtarları...

https://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf

https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2021.pdf

https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2021.pdf

https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_ingilizce_yks_2021.pdf

https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2021.pdf

ÖSYM'DEN YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI DUYURUSU

2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

26 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 27 Haziran 2021 tarihinde saat 19.20'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YKS'YE KAÇ KİŞİ KATILDI?

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumuna ilişkin, "Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 592 bin 579 aday katılacak. TYT'ye engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda toplam 10 bin 231 engelli aday girecek. TYT'de 420 bin 178 kişi görev alacak." bilgisini paylaştı.

Aygün, "27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak 2. oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 781 bin 760 aday katılacak. AYT'ye 6 bin 799 engelli aday girecek. AYT'de 282 bin 484 kişi görev alacak. 27 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek 3. oturum olan Yabancı Dil Testinde (YDT) ise 130 bin 522 aday sınava girecek. YDT'ye 512 engelli aday katılacak." diye konuştu.

YKS NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. Adaylar tercih yapabilmek için TYT'de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puanın altında kalanlar tercih yapamazken 180 puan (2020 için 170) ve üzeri alanlar ise lisans bölümlerini tercih edebilecektir. Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir.[6] Sınavın süresi 135 dakikadır.

II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir.[6] Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.

Yabancı Dil Testi (YDT)

TYT sonrasında DİL puanı ile öğrenci alan bölümlere girmek isteyen adaylara yöneliktir. 80 sorudan oluşmaktadır. Sınava tercihe göre Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir. Sınavın süresi 120 dakikadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.