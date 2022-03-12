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Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Nedir? Taban Puanları ve Başarı Sırası Kaçtır?

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü son zamanlarla merakla araştırılan branşlar arasında yer almakta.

2 Saat Önce
2022-03-12 19:22:41
Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Nedir? Taban Puanları ve Başarı Sırası Kaçtır?

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Özel Eğitim Öğretmenliği, herhangi bir zihinsel, duygusal ya da fiziksel engeli olan bireylerin eğitim hayatlarına kesintisiz devam edebilmeleri için kalifiye hale gelmiş öğretmenlerin yetiştirilmesini amaçlayan akademik bir disiplindir.

Özel Eğitim Öğretmenleri, alışılagelmiş öğretmenlik tekniklerinin yetersiz kaldığı noktalarda almış oldukları eğitimleri ışığında ihtiyaç duyan öğrencilere uygulayarak onların öğrenimlerinde fayda sağlarlar.

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Özel Eğitim Öğretmenliği, üniversitelerde Eğitim Fakültesi bünyesinde eğitimi verilmekte olan ve yalnızca Sözel puan türüne göre öğrenci kabul eden 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversite eğitimi süresince bu konuya yoğunlaşmayı amaçlayarak tercih listelerinde yer veren aday öğrenciler;

  • Eğitim Psikolojisi,
  • Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu,
  • Özel Eğitim,
  • Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek,
  • İşitme ve Görme Yetersizliği,
  • Erken Çocuklukta Özel Eğitim,
  • Uygulamalı Davranış Analizi,
  • Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim,
  • Braille Okuma ve Yazma,
  • Özel Eğitimde Sanatsal Beceriler,
  • Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Geliştirilmesi

Başta olmak üzere birçok bölüm dersinden 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklardır. Bu süre zarfında derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler “Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanır.

Özel Eğitim Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Özel Eğitim Öğretmenleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara eğitim vererek onlara zihinsel, duygusal ya da fiziksel eksikliklerini hissettirmeden eğitim verebilmektir.

Özel Eğitim Öğretmenliği Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Bölüm mezunları için gerek özel, gerekse kamuya ait kurum ve kuruluşlar kariyer fırsatı tanımaktadır.

Özel Eğitim Öğretmenleri;

  • Özel Eğitim Merkezlerinde;
  • Okullarda,
  • Hastanelerde

Çalışma fırsatı bulabilirler. Söz konusu devlet kurumlarında istihdam elde edebilmek için mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ndan elde edeceği puan belirleyici olacaktır. Tüm bunların dışında kişisel eğitim danışmanlığı da yapabilecekleri işler arasındadır.

Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Üniversite Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Sıralama
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) SÖZ 5 447,18513 1963
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 435,86352 3067
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 5 431,95454 3448
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 9 424,54585 4891
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 420,66933 5781
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 419,20824 6117
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 100 418,31912 6321
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 80 417,28213 6559
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8 413,23044 7490
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 100 411,73805 7832
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8 411,02714 7996
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 80 410,27582 8168
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 130 409,55365 8450
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 10 408,50926 8963
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 408,36721 9032
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 407,98048 9222
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 407,37727 9518
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 90 405,7279 10327
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 90 402,94191 11694
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 23 402,87788 11725
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 50 401,91616 12197
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 401,65248 12326
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 401,32288 12488
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8 400,65027 12818
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 400,07403 13101
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 400,0185 13128
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 398,96843 13643
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 120 398,01455 14111
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 40 397,85627 14189
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 397,41977 14403
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 397,39342 14416
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 396,72538 14743
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 80 396,46343 14872
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 90 394,46858 15850
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 394,27697 15944
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 393,68053 16237
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 393,49358 16329
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 392,81257 16663
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 70 392,725 16706
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 40 392,05828 17033
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 50 391,86077 17130
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 10 385,72374 21730
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 10 385,65908 21786
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 13 383,70854 23468
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 10 381,24735 25590
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 5 379,11195 27431
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 6 378,27973 28149
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8 377,72924 28624
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 25 369,40539 36151
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 47 366,12922 40906
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 43 359,64307 50320
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 42 358,14582 52492
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 8 354,06583 58414
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) SÖZ 35 349,26655 65969
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 44 348,69853 67250
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 47 343,62183 78700
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 29 339,18235 88712
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 15 329,69107 110423
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 21 326,32936 121320
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 37 317,31079 150555
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 45 314,86084 158497
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 41 314,44663 159839
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 7 312,05951 167577
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 25 307,78022 183998
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 28 300,41887 216313
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 25 287,83927 273989
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 6 283,04563 300000
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 24 282,72815 300000
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 8 Tercih Tercih
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