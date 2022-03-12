Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Nedir? Taban Puanları ve Başarı Sırası Kaçtır?

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü son zamanlarla merakla araştırılan branşlar arasında yer almakta.

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Nedir? Özel Eğitim Öğretmenliği, herhangi bir zihinsel, duygusal ya da fiziksel engeli olan bireylerin eğitim hayatlarına kesintisiz devam edebilmeleri için kalifiye hale gelmiş öğretmenlerin yetiştirilmesini amaçlayan akademik bir disiplindir. Özel Eğitim Öğretmenleri, alışılagelmiş öğretmenlik tekniklerinin yetersiz kaldığı noktalarda almış oldukları eğitimleri ışığında ihtiyaç duyan öğrencilere uygulayarak onların öğrenimlerinde fayda sağlarlar.

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır? Özel Eğitim Öğretmenliği, üniversitelerde Eğitim Fakültesi bünyesinde eğitimi verilmekte olan ve yalnızca Sözel puan türüne göre öğrenci kabul eden 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir? Üniversite eğitimi süresince bu konuya yoğunlaşmayı amaçlayarak tercih listelerinde yer veren aday öğrenciler; Eğitim Psikolojisi,

Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu,

Özel Eğitim,

Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek,

İşitme ve Görme Yetersizliği,

Erken Çocuklukta Özel Eğitim,

Uygulamalı Davranış Analizi,

Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim,

Braille Okuma ve Yazma,

Özel Eğitimde Sanatsal Beceriler,

Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Geliştirilmesi Başta olmak üzere birçok bölüm dersinden 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklardır. Bu süre zarfında derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler “Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanır.

Özel Eğitim Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar? Özel Eğitim Öğretmenleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara eğitim vererek onlara zihinsel, duygusal ya da fiziksel eksikliklerini hissettirmeden eğitim verebilmektir.