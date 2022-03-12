Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Nedir? Taban Puanları ve Başarı Sırası Kaçtır?
Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü son zamanlarla merakla araştırılan branşlar arasında yer almakta.
2022-03-12 19:22:41
Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Nedir?
Özel Eğitim Öğretmenliği, herhangi bir zihinsel, duygusal ya da fiziksel engeli olan bireylerin eğitim hayatlarına kesintisiz devam edebilmeleri için kalifiye hale gelmiş öğretmenlerin yetiştirilmesini amaçlayan akademik bir disiplindir.
Özel Eğitim Öğretmenleri, alışılagelmiş öğretmenlik tekniklerinin yetersiz kaldığı noktalarda almış oldukları eğitimleri ışığında ihtiyaç duyan öğrencilere uygulayarak onların öğrenimlerinde fayda sağlarlar.
Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?
Özel Eğitim Öğretmenliği, üniversitelerde Eğitim Fakültesi bünyesinde eğitimi verilmekte olan ve yalnızca Sözel puan türüne göre öğrenci kabul eden 4 yıllık bir lisans bölümüdür.
Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?
Üniversite eğitimi süresince bu konuya yoğunlaşmayı amaçlayarak tercih listelerinde yer veren aday öğrenciler;
- Eğitim Psikolojisi,
- Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu,
- Özel Eğitim,
- Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek,
- İşitme ve Görme Yetersizliği,
- Erken Çocuklukta Özel Eğitim,
- Uygulamalı Davranış Analizi,
- Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim,
- Braille Okuma ve Yazma,
- Özel Eğitimde Sanatsal Beceriler,
- Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Geliştirilmesi
Başta olmak üzere birçok bölüm dersinden 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklardır. Bu süre zarfında derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler “Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanır.
Özel Eğitim Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?
Özel Eğitim Öğretmenleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara eğitim vererek onlara zihinsel, duygusal ya da fiziksel eksikliklerini hissettirmeden eğitim verebilmektir.
Özel Eğitim Öğretmenliği Mezunu İş Olanakları Nelerdir?
Bölüm mezunları için gerek özel, gerekse kamuya ait kurum ve kuruluşlar kariyer fırsatı tanımaktadır.
Özel Eğitim Öğretmenleri;
- Özel Eğitim Merkezlerinde;
- Okullarda,
- Hastanelerde
Çalışma fırsatı bulabilirler. Söz konusu devlet kurumlarında istihdam elde edebilmek için mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ndan elde edeceği puan belirleyici olacaktır. Tüm bunların dışında kişisel eğitim danışmanlığı da yapabilecekleri işler arasındadır.
Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
|Üniversite
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Sıralama
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|5
|447,18513
|1963
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|435,86352
|3067
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|5
|431,95454
|3448
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|9
|424,54585
|4891
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|420,66933
|5781
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|419,20824
|6117
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|100
|418,31912
|6321
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|80
|417,28213
|6559
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|8
|413,23044
|7490
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|100
|411,73805
|7832
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|8
|411,02714
|7996
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|80
|410,27582
|8168
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|130
|409,55365
|8450
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|10
|408,50926
|8963
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|408,36721
|9032
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|407,98048
|9222
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|407,37727
|9518
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|90
|405,7279
|10327
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|90
|402,94191
|11694
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|23
|402,87788
|11725
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|401,91616
|12197
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|401,65248
|12326
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|401,32288
|12488
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|8
|400,65027
|12818
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|400,07403
|13101
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|400,0185
|13128
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|398,96843
|13643
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|120
|398,01455
|14111
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|40
|397,85627
|14189
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|397,41977
|14403
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|397,39342
|14416
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|396,72538
|14743
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|80
|396,46343
|14872
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|90
|394,46858
|15850
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|394,27697
|15944
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|393,68053
|16237
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|393,49358
|16329
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|392,81257
|16663
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|70
|392,725
|16706
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|40
|392,05828
|17033
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|391,86077
|17130
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|10
|385,72374
|21730
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|10
|385,65908
|21786
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|13
|383,70854
|23468
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|10
|381,24735
|25590
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|5
|379,11195
|27431
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|6
|378,27973
|28149
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|8
|377,72924
|28624
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|25
|369,40539
|36151
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|47
|366,12922
|40906
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|43
|359,64307
|50320
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|42
|358,14582
|52492
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)
|SÖZ
|8
|354,06583
|58414
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli)
|SÖZ
|35
|349,26655
|65969
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|44
|348,69853
|67250
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|47
|343,62183
|78700
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)
|SÖZ
|29
|339,18235
|88712
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)
|SÖZ
|15
|329,69107
|110423
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|21
|326,32936
|121320
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|37
|317,31079
|150555
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|45
|314,86084
|158497
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|41
|314,44663
|159839
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)
|SÖZ
|7
|312,05951
|167577
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|25
|307,78022
|183998
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|28
|300,41887
|216313
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|25
|287,83927
|273989
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)
|SÖZ
|6
|283,04563
|300000
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|24
|282,72815
|300000
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)
|SÖZ
|8
|Tercih
|Tercih
|Edilmedi
|Edilmedi
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