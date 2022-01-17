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Milli Eğitim Bakanından Tüm Öğretmenlere Başarı Belgesi

Birkaç gün sonra başlayacak yarıyıl tatili öncesi Bakan Özer'den öğretmenlere jest geldi.

33 Dakika Önce
2022-01-17 21:49:56
Milli Eğitim Bakanından Tüm Öğretmenlere Başarı Belgesi

Bakan Özer, bu süreçte büyük fedakârlık gösteren tüm öğretmenlere ve idari kadroya başarı belgesi gönderdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi: "Yaklaşık bir buçuk yıllık uzaktan eğitimden sonra tüm sınıf seviyelerinde haftada beş gün yüz yüze eğitime geçebilmek, gerçekten kararlı adımlar ve kurallara titizlikle riayet edilmesini gerektiriyordu. Öğretmenlerimiz, öğrencilerini; öğrencilerimiz, okullarını ve arkadaşlarını özlediler. Büyük bir kavuşma gerçekleşti. Geliştirdiğimiz sistem ile süreci tüm paydaşlarımızla başarılı bir şekilde yönettik. Bu sürecin en büyük kahramanları, öğretmenlerimiz oldu. Maskelerle ders anlattılar. Ayrıca öğretmenlerimizin aşılanma oranları, ülkemizdeki ortalama oranların çok üzerinde seyrettiği gibi kıta Avrupa'sındaki çoğu ülke öğretmenlerinin aşılanma oranlarının da üzerine çıktı. Bu süreçte öğretmenlerimiz, okullarda kuralların uygulanmasında da çok titiz davrandılar. Ayrıca idari personelimiz de sürece çok önemli katkıda bulundu. Hep birlikte topluma salgın ortamında en güvenli ortamın okullar olduğunu, okulların en son kapanacak yerler olduğunu göstermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bakanlık olarak tüm öğretmenlerimiz ve idari personelimize okullarımızın yüz yüze eğitime devam etmesindeki kararlı duruşları, sorumlulukları paylaşmaları ve emekleri nedeniyle teşekkür etmek için başarı belgesi düzenleyerek ilettik. Tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum." .

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