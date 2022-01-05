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TIMETURK / EĞİTİM / Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bugün ara verildi.

17 Dakika Önce
2022-01-05 09:48:16
Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Gümüşhane valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle, sağlık ve ulaşımda ulaşım sorunları yaşanabileceği belirtildi.

Bu nedenle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bugün tatil edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Açıklamada, trafiğe çıkacak sürücülerin yoğun buzlanmaya karşı dikkatli olması istendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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