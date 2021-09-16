Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz' dedi.