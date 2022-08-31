E-Devlet Şifresi İle ÖSYM AİS Girişi Nasıl Yapılır? ÖSYM Aday Şifresi Nereden Alınır?
Ais giriş nasıl yapılır? ÖSYM şifremi unuttum, e-Devlet ile ÖSYM giriş nasıl yapılır? Milyonlarca adayın araştırmış olduğu ais giriş işlemleri hakkında merak edilenlere haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-08-31 14:11:06
AIS Giriş Nasıl Yapılır?
- C kimlik numarası ile giriş;
- osym.gov.tr web sitesine gidin.
- C kimlik numaranızı ve şifrenizi doğru bir şekilde yazın.
- Giriş yap butonuna tıklayın.
- Bu şekilde ais sayfasına gitmiş olursunuz.
e-Devlet İle ÖSYM Giriş
- Öncelikle en yakın PTT şubesinden e-Devlet şifresi edinin.
- Ardından linke tıklayın. https://www.turkiye.gov.tr/osym-aday-islemleri-sistemi
- Burada gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girin.
- Giriş yap tıklayın.
- Karşınıza çıkan ekranda "Uygulamaya Git” seçeneğine tıklayın.
- Bu şekilde ÖSYM giriş işleminiz gerçekleşmiş olur.
ÖSYM Aday Şifresi Nereden Alınır?
Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. .
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