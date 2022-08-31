DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,1856 ₺

EURO

18,1749 ₺

ALTIN

1.000,75 ₺

BİST

3.179,99 ₺

TIMETURK / EĞİTİM / E-Devlet Şifresi İle ÖSYM AİS Girişi Nasıl Yapılır? ÖSYM Aday Şifresi Nereden Alınır?

E-Devlet Şifresi İle ÖSYM AİS Girişi Nasıl Yapılır? ÖSYM Aday Şifresi Nereden Alınır?

Ais giriş nasıl yapılır? ÖSYM şifremi unuttum, e-Devlet ile ÖSYM giriş nasıl yapılır? Milyonlarca adayın araştırmış olduğu ais giriş işlemleri hakkında merak edilenlere haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

1 Saat Önce
2022-08-31 14:11:06
E-Devlet Şifresi İle ÖSYM AİS Girişi Nasıl Yapılır? ÖSYM Aday Şifresi Nereden Alınır?

AIS Giriş Nasıl Yapılır?

  • C kimlik numarası ile giriş;
  • osym.gov.tr web sitesine gidin.
  • C kimlik numaranızı ve şifrenizi doğru bir şekilde yazın.
  • Giriş yap butonuna tıklayın.
  • Bu şekilde ais sayfasına gitmiş olursunuz.

e-Devlet İle ÖSYM Giriş

  • Öncelikle en yakın PTT şubesinden e-Devlet şifresi edinin.
  • Ardından linke tıklayın. https://www.turkiye.gov.tr/osym-aday-islemleri-sistemi
  • Burada gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girin.
  • Giriş yap tıklayın.
  • Karşınıza çıkan ekranda "Uygulamaya Git” seçeneğine tıklayın.
  • Bu şekilde ÖSYM giriş işleminiz gerçekleşmiş olur.

ÖSYM Aday Şifresi Nereden Alınır?

Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş