Bazı il ve ilçelerde kar tatili

Soğuk hava yurt genelini etkisi altına aldı. Bazı il ve ilçelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Bu kentlerdeki engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Giresun Valisi Enver Ünlü, kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli hemşehrilerim; meteorolojik uyarılar kapsamında 14 Mart Pazartesi günü ilimiz genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca kamu kurumlarımızdaki engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Bitlis

Bitlis merkez, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Güroymak Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 16 köy ve 4 mezrada okullar tatil edildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Tüm resmi ve özel okullarda eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Rize

Rize'de kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" denildi.

Hatay

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Valilik kararı gereğince, ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği bilgisi paylaşıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve belde okullarındaki taşımalı eğitim ve öğretimin 14 Mart Pazartesi günü tatil edildiği bilgisi paylaşıldı.

Gaziantep

Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi, engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının devam ettiğini belirtti.

Gül, açıklamasında, "Olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gaziantep genelinde eğitim öğretime (okul öncesi, ilk ve orta öğretim) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Büyüknalçacı yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemiz Çınar'da etkili olan yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel riskler nedeniyle 14.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerini kaydetti.

TRTHaber, AA .