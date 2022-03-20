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TIMETURK / EĞİTİM / 2022 MEB EKYS (Müdür ve Müdür yardımcılığı) Soruları ve Cevapları yayımlandı! EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 MEB EKYS (Müdür ve Müdür yardımcılığı) Soruları ve Cevapları yayımlandı! EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 MEB EKYS sınavı bugün saat:10.15'te başladı. Sınav 150 dakika sürdü. Sınav sonrasında Ekys sınavı soru ve cevaplarının %10’u yayınlandı.

23 Dakika Önce
2022-03-20 22:16:23
2022 MEB EKYS (Müdür ve Müdür yardımcılığı) Soruları ve Cevapları yayımlandı! EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB EKYS sınavında yönetici adaylarına çoktan seçmeli 80 soru soruldu.

MEB EKYS 2022 sınavında adaylara Genel kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Değerler eğitimi, Eğitim ve öğretimde etik, Eğitim bilimleri ve Mevzuat alanından soruları yöneltildi.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

20 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (2022-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 20 Mart 2022 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı için TIKLAYIN

EKYS Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKYS Sınav sonuçları ise 8 Nisan 2022 Cuma günü ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

 

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