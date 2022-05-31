2022-2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?

2022-2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Velilerin araştırdığı okul başlangıç tarihinin detayları MEB tarafından yayımlanıyor. Peki ama 2022-2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Yine ara tatil verilecek mi? Okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak? İşte MEB takvimine göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı...

Velilerin araştırdığı okul başlangıç tarihinin detayları MEB tarafından yayımlanıyor. Peki ama 2022-2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Yine ara tatil verilecek mi? Okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak? İşte MEB takvimine göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı...

2022-2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak

2022-2023 Eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Ancak eğitim öğretim yılı takvimi henüz açıklanmadı.

Ara tatil yapılacak mı?

Geçtiğimiz yıl ikinci dönemde yapılan ara tatilin bu yılda uygulanması bekleniyor. Fakat henüz MEB takvimi yayınlanmadığı için ara tatilin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda netlik söz konusu değil.

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