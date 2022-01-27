20. Geleneksel eğitim sempozyumunda Bakan Özer 'Yarıyıl tatilinden sonra yüz yüze eğitime kararlılıkla devam edeceğiz.' dedi.

'Eğitimin Dönüşümü' temalı 20. Geleneksel Eğitim Sempozyumu açılışında konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarıyıl tatilinden sonra yüz yüze eğitime kararlılıkla devam edileceğini vurguladı. Özer, 'En sık sorulan sorular, hep 'Acaba tatil uzayacak mı?' Ben de o soruyu soranlara şöyle cevap vermek istiyorum. Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanacak yerler okullardır? Neden kafeler, restoranlar, AVM'ler değildir?' dedi.

Kovid-19 salgınının dünyada ekonomiyi, siyasal bakışı, toplumsal ilişkileri, eğitimi, her şeyi değiştirdiğini söyleyen Özer, "Kovid-19 bize okulların sadece bilişsel öğrenme ortamları olmadığını çok acı tecrübeyle gösterdi." dedi.

Salgın nedeniyle dünyada uzaktan eğitim serüveninin başladığını ifade eden Özer, Türkiye'nin de mevcut altyapısını hızlı bir şekilde kullanarak uzaktan eğitime geçtiğini, mümkün olduğunca öğrencilerin yanında olduğunu dile getirdi. Bu süreçte okulların psikolojik, sosyal, duygusal, kişisel gelişimlerin de yapıldığı en önemli yerler olduğunu ve gösterdiğini vurgulayan Özer, "Okullar, ülkelerin en kalıcı ve sürdürülebilir sermayesi olan beşeri sermayenin şekillendiği, geliştirildiği ve ülkenin geleceğine öncü rol oynayacak nesillerin yetiştiği en önemli kurumlar. Toplumda eşitsizliklerin de eşitlendiği önemli fonksiyon icra eden yerler olduğu çok yakından görüldü." diye konuştu.

"Yüz yüze eğitimde kararlıyız"

Bu doğrultuda Bakan olarak göreve başladığındaki devir teslim töreninde, okulların yüz yüze eğitime açık kalması için salgının sıfırlanmasına tahammülleri olmadığını ifade ettiğine işaret eden Özer, okulların da ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerler olduğunu vurguladığını aktardı. Okulların açık kalmasının bir eğitim meselesi değil bir millî güvenlik meselesi olduğunu vurguladığını anlatan Özer, şunları söyledi: "Allah'a şükür 6 Eylül'de başlamış olduğumuz birinci dönem serüvenimizi hiç kesintiye uğratmadan haftada 5 gün tüm eğitim kademelerinde başarılı şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Burada okullarını özleyen öğrencilerimizin bu süreci başarılı bir şekilde yönetmemize elbette çok büyük katkısı oldu. O çocuklarımız maskeye, mesafeye, hijyene inanılmaz derecede beklentilerimizin çok ötesinde riayet ettiler. Bu; çocuklarımızın okul ortamını arkadaşlarını, öğretmenlerini ne kadar özlediklerini gösterdi."

Özer, bu süreçte öğretmenlerin de birer kahraman olduğunu ve yaklaşık 5 ay boyunca maske ile ders anlattıklarını belirtti. Ayrıca öğretmenlerin aşılanma oranlarında sadece Türkiye ortalamasının üzerinde değil; Avrupa kıtasında gelişmiş, yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam eden tüm ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranlarının üzerinde olduğunu dile getiren Özer, şunları kaydetti: "Öğretmenlerimizi bu süreçte hem maske ile büyük zorluklarla eğitimi sürdürme kararlılığından dolayı hem de aşılanmayla hem kendi sağlıklarını hem okulların yüz yüze eğitime devam etmesindeki umudu, güvenilirliği artırarak toplumda örneklik teşkil ettikleri için hem şahsım hem Millî Eğitim Bakanlığı adına kutluyor ve teşekkür ediyorum. İnşallah bu iki haftalık yarıyıl tatilinden sonra da yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz. En sık sorulan sorular, hep 'Acaba tatil uzayacak mı?' Ben de o soruyu soranlara şöyle cevap vermek istiyorum. Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanacak yerler okullardır? Neden kafeler, restoranlar, AVM'ler değildir?" .