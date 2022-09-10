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2 Yıllık Üniversite Bölümleri Neler? 2 Yıllık Sağlık Bölümleri Nedir?

2 Yıllık sağlık bölümü nedir? 2 Yıllık iş garantisi olan bölümler neler? Ön lisans bölümleri nedir? Hangi bölümlerin önü açık? 2 Yıllık ön lisans bölümleri ile ilgili merak edilen tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

1 Saat Önce
2022-09-10 23:20:28
2 Yıllık Üniversite Bölümleri Neler? 2 Yıllık Sağlık Bölümleri Nedir?

2 Yıllık Üniversite Bölümleri Hangileri?

  • Acil Durum ve Afet Yönetimi (2 Yıllık)
  • Açık Deniz Sondaj Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Adalet (2 Yıllık)
  • Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık)
  • Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Ambalaj Tasarımı (2 Yıllık)
  • Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık)
  • Anestezi (2 Yıllık)
  • Arıcılık (2 Yıllık)
  • Aşçılık (2 Yıllık)
  • Atçılık ve Antrenörlüğü (2 Yıllık)
  • Atık Yönetimi (2 Yıllık)
  • Avcılık ve Yaban Hayatı (2 Yıllık)
  • Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (2 Yıllık)
  • Bağcılık (2 Yıllık)
  • Bahçe Tarımı (2 Yıllık)
  • Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık)
  • Basım ve Yayım Teknolojileri (2 Yıllık)
  • Bilgi Yönetimi (2 Yıllık)
  • Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (2 Yıllık)
  • Bilgisayar Operatörlüğü (2 Yıllık)
  • Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık)
  • Bilgisayar Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Bilişim Güvenliği Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Bitki Koruma (2 Yıllık)
  • Biyokimya (2 Yıllık)
  • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü (2 Yıllık)
  • Boya Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık)
  • Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)
  • CNC Programlama ve Operatörlüğü (2 Yıllık)
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri (2 Yıllık)
  • Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık)
  • Çevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık)
  • Çevre Sağlığı (2 Yıllık)
  • Çevre Temizliği ve Denetimi (2 Yıllık)
  • Çim Alan Tesisi ve Yönetimi (2 Yıllık)
  • Çini Sanatı ve Tasarımı (2 Yıllık)
  • Çocuk Gelişimi (2 Yıllık)
  • Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (2 Yıllık)
  • Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon (2 Yıllık)
  • Deniz Brokerliği (2 Yıllık)
  • Deniz Ulaştırma ve İşletme (2 Yıllık)
  • Deniz ve Liman İşletmeciliği (2 Yıllık)
  • Deri Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği (2 Yıllık)
  • Dış Ticaret (2 Yıllık)
  • Dijital Fabrika Teknolojileri (2 Yıllık)
  • Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Diyaliz (2 Yıllık)
  • Doğal Yapı Taşları Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Döküm (2 Yıllık)
  • Eczane Hizmetleri (2 Yıllık)
  • Elektrik (2 Yıllık)
  • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık)
  • Elektrikli Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Elektronörofizyoloji (2 Yıllık)
  • Emlak Yönetimi (2 Yıllık)
  • Endüstri Ürünleri Tasarımı (2 Yıllık)
  • Endüstriyel Cam ve Seramik (2 Yıllık)
  • Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Endüstriyel Kalıpçılık (2 Yıllık)
  • Enerji Tesisleri İşletmeciliği (2 Yıllık)
  • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık)
  • Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (2 Yıllık)
  • Eser Koruma (2 Yıllık)
  • Et ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık)
  • E-Ticaret ve Pazarlama (2 Yıllık)
  • Ev İdaresi (2 Yıllık)
  • Evde Hasta Bakımı (2 Yıllık)
  • Fındık Eksperliği (2 Yıllık)
  • Fidan Yetiştiriciliği (2 Yıllık)
  • Fizyoterapi (2 Yıllık)
  • Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (2 Yıllık)
  • Geleneksel El Sanatları (2 Yıllık)
  • Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu (2 Yıllık)
  • Gemi İnşaatı (2 Yıllık)
  • Gemi Makineleri İşletmeciliği (2 Yıllık)
  • Geoteknik (2 Yıllık)
  • Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık)
  • Gıda Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Giyim Üretim Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Görsel İletişim (2 Yıllık)
  • Grafik Tasarımı (2 Yıllık)
  • Halıcılık ve Kilimcilik (2 Yıllık)
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık)
  • Harita Kadastro (2 Yıllık)
  • Hasta Bakımı (2 Yıllık)
  • Hava Lojistiği (2 Yıllık)
  • Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (2 Yıllık)
  • İç Mekan Tasarımı (2 Yıllık)
  • İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (2 Yıllık)
  • İkram Hizmetleri (2 Yıllık)
  • İlahiyat (2 Yıllık)
  • İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık)
  • İnsan Kaynakları Yönetimi (2 Yıllık)
  • İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (2 Yıllık)
  • İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık)
  • İnternet ve Ağ Teknolojileri (2 Yıllık)
  • İslami İlimler (2 Yıllık)
  • İş Makineleri Operatörlüğü (2 Yıllık)
  • İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık)
  • İş ve Uğraşı Terapisi (2 Yıllık)
  • İşletme Yönetimi (2 Yıllık)
  • Kaynak Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Kimya Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Kooperatifçilik (2 Yıllık)
  • Kozmetik Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (2 Yıllık)
  • Kültürel Miras ve Turizm (2 Yıllık)
  • Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği (2 Yıllık)
  • Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık)
  • Laboratuvar Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Lojistik (2 Yıllık)
  • Madencilik Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Makine (2 Yıllık)
  • Makine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık)
  • Maliye (2 Yıllık)
  • Mantarcılık (2 Yıllık)
  • Marka İletişimi (2 Yıllık)
  • Marine ve Yat İşletmeciliği (2 Yıllık)
  • Medya ve İletişim (2 Yıllık)
  • Mekatronik (2 Yıllık)
  • Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (2 Yıllık)
  • Mermer Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Metalurji (2 Yıllık)
  • Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Mimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık)
  • Mimari Restorasyon (2 Yıllık)
  • Mobil Teknolojileri (2 Yıllık)
  • Mobilya ve Dekorasyon (2 Yıllık)
  • Moda Tasarımı (2 Yıllık)
  • Moda Yönetimi (2 Yıllık)
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık)
  • Nüfus ve Vatandaşlık (2 Yıllık)
  • Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (2 Yıllık)
  • Nükleer Tıp Teknikleri (2 Yıllık)
  • Odyometri (2 Yıllık)
  • Optisyenlik (2 Yıllık)
  • Organik Tarım (2 Yıllık)
  • Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık)
  • Ortopedik Protez ve Ortez (2 Yıllık)
  • Otobüs Kaptanlığı (2 Yıllık)
  • Otomotiv Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Otopsi Yardımcılığı (2 Yıllık)
  • Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık)
  • Pastacılık ve Ekmekçilik (2 Yıllık)
  • Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık)
  • Pazarlama (2 Yıllık)
  • Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri (2 Yıllık)
  • Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (2 Yıllık)
  • Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (2 Yıllık)
  • Podoloji (2 Yıllık)
  • Polimer Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Posta Hizmetleri (2 Yıllık)
  • Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık)
  • Radyo ve Televizyon Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Radyoterapi (2 Yıllık)
  • Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik (2 Yıllık)
  • Raylı Sistemler İşletmeciliği (2 Yıllık)
  • Raylı Sistemler Makine Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Raylı Sistemler Makinistliği (2 Yıllık)
  • Raylı Sistemler Yol Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Reklamcılık (2 Yıllık)
  • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (2 Yıllık)
  • Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (2 Yıllık)
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık)
  • Sağlık Turizmi İşletmeciliği (2 Yıllık)
  • Sahne Işık ve Ses Teknolojileri (2 Yıllık)
  • Sahne ve Dekor Tasarımı (2 Yıllık)
  • Seracılık (2 Yıllık)
  • Seramik ve Cam Tasarımı (2 Yıllık)
  • Siber Güvenlik (2 Yıllık)
  • Silah Sanayi Teknikerliği (2 Yıllık)
  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık)
  • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıllık)
  • Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık)
  • Sondaj Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Sosyal Güvenlik (2 Yıllık)
  • Sosyal Hizmetler (2 Yıllık)
  • Sosyal Medya Yöneticiliği (2 Yıllık)
  • Spor Yönetimi (2 Yıllık)
  • Su Altı Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Su Ürünleri İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Sulama Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Süt ve Besi Hayvancılığı (2 Yıllık)
  • Süt ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Tahribatsız Muayene (2 Yıllık)
  • Tapu ve Kadastro (2 Yıllık)
  • Tarım Makineleri (2 Yıllık)
  • Tarım Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Tarımsal İşletmecilik (2 Yıllık)
  • Tarla Bitkileri (2 Yıllık)
  • Tekstil Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Tekstil ve Halı Makineleri (2 Yıllık)
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık)
  • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık)
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık)
  • Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (2 Yıllık)
  • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (2 Yıllık)
  • Tohumculuk Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Turist Rehberliği (2 Yıllık)
  • Turizm Animasyonu (2 Yıllık)
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık)
  • Turizm ve Seyahat Hizmetleri (2 Yıllık)
  • Uçak Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Uçuş Harekat Yöneticiliği (2 Yıllık)
  • Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri (2 Yıllık)
  • Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık)
  • Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık)
  • Üretimde Kalite Kontrol (2 Yıllık)
  • Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık)
  • Yağ Endüstrisi (2 Yıllık)
  • Yapı Denetimi (2 Yıllık)
  • Yapı Ressamlığı (2 Yıllık)
  • Yapı Tesisat Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Yapı Yalıtım Teknolojisi (2 Yıllık)
  • Yaşlı Bakımı (2 Yıllık)
  • Yat Kaptanlığı (2 Yıllık)
  • Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık)
  • Yerel Yönetimler (2 Yıllık)
  • Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)

2 Yıllık Sağlık Bölümleri

  • Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü
  • Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü
  • Ameliyathane Hizmetleri Bölümü
  • Anestezi Bölümü
  • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü
  • Çevre Koruma ve Kontrol
  • Çevre Sağlığı
  • Çocuk Gelişimi
  • Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
  • Denizci Sağlığı
  • Diş Protez Teknolojisi Bölümü
  • Diyaliz Bölümü
  • Eczane Hizmetleri Bölümü
  • Elektronörofizyoloji Bölümü
  • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
  • Evde Hasta Bakımı Bölümü
  • Fizyoterapi Bölümü
  • İlk ve Acil Yardım Bölümü
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • İş ve Uğraşı Terapisi
  • Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü
  • Laboratuvar Teknolojisi Bölümü
  • Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
  • Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü
  • Odyometri Bölümü
  • Optisyenlik Bölümü
  • Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü
  • Otopsi Yardımcılığı Bölümü
  • Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü
  • Perfüzyon Teknikleri Bölümü
  • Radyoterapi Bölümü
  • Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü
  • Sağlık Turizmi İşletmeciliği
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü
  • Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü
  • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü
  • Yaşlı Bakımı Bölümü
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