2 Yıllık Üniversite Bölümleri Neler? 2 Yıllık Sağlık Bölümleri Nedir?
2 Yıllık sağlık bölümü nedir? 2 Yıllık iş garantisi olan bölümler neler? Ön lisans bölümleri nedir? Hangi bölümlerin önü açık? 2 Yıllık ön lisans bölümleri ile ilgili merak edilen tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-10 23:20:28
2 Yıllık Üniversite Bölümleri Hangileri?
- Acil Durum ve Afet Yönetimi (2 Yıllık)
- Açık Deniz Sondaj Teknolojisi (2 Yıllık)
- Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi (2 Yıllık)
- Adalet (2 Yıllık)
- Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık)
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık)
- Ambalaj Tasarımı (2 Yıllık)
- Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık)
- Anestezi (2 Yıllık)
- Arıcılık (2 Yıllık)
- Aşçılık (2 Yıllık)
- Atçılık ve Antrenörlüğü (2 Yıllık)
- Atık Yönetimi (2 Yıllık)
- Avcılık ve Yaban Hayatı (2 Yıllık)
- Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (2 Yıllık)
- Bağcılık (2 Yıllık)
- Bahçe Tarımı (2 Yıllık)
- Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık)
- Basım ve Yayım Teknolojileri (2 Yıllık)
- Bilgi Yönetimi (2 Yıllık)
- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (2 Yıllık)
- Bilgisayar Operatörlüğü (2 Yıllık)
- Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık)
- Bilgisayar Teknolojisi (2 Yıllık)
- Bilişim Güvenliği Teknolojisi (2 Yıllık)
- Bitki Koruma (2 Yıllık)
- Biyokimya (2 Yıllık)
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü (2 Yıllık)
- Boya Teknolojisi (2 Yıllık)
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık)
- Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)
- CNC Programlama ve Operatörlüğü (2 Yıllık)
- Coğrafi Bilgi Sistemleri (2 Yıllık)
- Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)
- Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık)
- Çevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık)
- Çevre Sağlığı (2 Yıllık)
- Çevre Temizliği ve Denetimi (2 Yıllık)
- Çim Alan Tesisi ve Yönetimi (2 Yıllık)
- Çini Sanatı ve Tasarımı (2 Yıllık)
- Çocuk Gelişimi (2 Yıllık)
- Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (2 Yıllık)
- Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon (2 Yıllık)
- Deniz Brokerliği (2 Yıllık)
- Deniz Ulaştırma ve İşletme (2 Yıllık)
- Deniz ve Liman İşletmeciliği (2 Yıllık)
- Deri Teknolojisi (2 Yıllık)
- Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği (2 Yıllık)
- Dış Ticaret (2 Yıllık)
- Dijital Fabrika Teknolojileri (2 Yıllık)
- Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık)
- Diyaliz (2 Yıllık)
- Doğal Yapı Taşları Teknolojisi (2 Yıllık)
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 Yıllık)
- Döküm (2 Yıllık)
- Eczane Hizmetleri (2 Yıllık)
- Elektrik (2 Yıllık)
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık)
- Elektrikli Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık)
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık)
- Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık)
- Elektronörofizyoloji (2 Yıllık)
- Emlak Yönetimi (2 Yıllık)
- Endüstri Ürünleri Tasarımı (2 Yıllık)
- Endüstriyel Cam ve Seramik (2 Yıllık)
- Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)
- Endüstriyel Kalıpçılık (2 Yıllık)
- Enerji Tesisleri İşletmeciliği (2 Yıllık)
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık)
- Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (2 Yıllık)
- Eser Koruma (2 Yıllık)
- Et ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık)
- E-Ticaret ve Pazarlama (2 Yıllık)
- Ev İdaresi (2 Yıllık)
- Evde Hasta Bakımı (2 Yıllık)
- Fındık Eksperliği (2 Yıllık)
- Fidan Yetiştiriciliği (2 Yıllık)
- Fizyoterapi (2 Yıllık)
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (2 Yıllık)
- Geleneksel El Sanatları (2 Yıllık)
- Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu (2 Yıllık)
- Gemi İnşaatı (2 Yıllık)
- Gemi Makineleri İşletmeciliği (2 Yıllık)
- Geoteknik (2 Yıllık)
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık)
- Gıda Teknolojisi (2 Yıllık)
- Giyim Üretim Teknolojisi (2 Yıllık)
- Görsel İletişim (2 Yıllık)
- Grafik Tasarımı (2 Yıllık)
- Halıcılık ve Kilimcilik (2 Yıllık)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık)
- Harita Kadastro (2 Yıllık)
- Hasta Bakımı (2 Yıllık)
- Hava Lojistiği (2 Yıllık)
- Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (2 Yıllık)
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (2 Yıllık)
- İç Mekan Tasarımı (2 Yıllık)
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (2 Yıllık)
- İkram Hizmetleri (2 Yıllık)
- İlahiyat (2 Yıllık)
- İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık)
- İnsan Kaynakları Yönetimi (2 Yıllık)
- İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (2 Yıllık)
- İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık)
- İnternet ve Ağ Teknolojileri (2 Yıllık)
- İslami İlimler (2 Yıllık)
- İş Makineleri Operatörlüğü (2 Yıllık)
- İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık)
- İş ve Uğraşı Terapisi (2 Yıllık)
- İşletme Yönetimi (2 Yıllık)
- Kaynak Teknolojisi (2 Yıllık)
- Kimya Teknolojisi (2 Yıllık)
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık)
- Kooperatifçilik (2 Yıllık)
- Kozmetik Teknolojisi (2 Yıllık)
- Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (2 Yıllık)
- Kültürel Miras ve Turizm (2 Yıllık)
- Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği (2 Yıllık)
- Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık)
- Laboratuvar Teknolojisi (2 Yıllık)
- Lojistik (2 Yıllık)
- Madencilik Teknolojisi (2 Yıllık)
- Makine (2 Yıllık)
- Makine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık)
- Maliye (2 Yıllık)
- Mantarcılık (2 Yıllık)
- Marka İletişimi (2 Yıllık)
- Marine ve Yat İşletmeciliği (2 Yıllık)
- Medya ve İletişim (2 Yıllık)
- Mekatronik (2 Yıllık)
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (2 Yıllık)
- Mermer Teknolojisi (2 Yıllık)
- Metalurji (2 Yıllık)
- Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)
- Mimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık)
- Mimari Restorasyon (2 Yıllık)
- Mobil Teknolojileri (2 Yıllık)
- Mobilya ve Dekorasyon (2 Yıllık)
- Moda Tasarımı (2 Yıllık)
- Moda Yönetimi (2 Yıllık)
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık)
- Nüfus ve Vatandaşlık (2 Yıllık)
- Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (2 Yıllık)
- Nükleer Tıp Teknikleri (2 Yıllık)
- Odyometri (2 Yıllık)
- Optisyenlik (2 Yıllık)
- Organik Tarım (2 Yıllık)
- Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık)
- Ortopedik Protez ve Ortez (2 Yıllık)
- Otobüs Kaptanlığı (2 Yıllık)
- Otomotiv Teknolojisi (2 Yıllık)
- Otopsi Yardımcılığı (2 Yıllık)
- Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık)
- Pastacılık ve Ekmekçilik (2 Yıllık)
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık)
- Pazarlama (2 Yıllık)
- Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri (2 Yıllık)
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (2 Yıllık)
- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (2 Yıllık)
- Podoloji (2 Yıllık)
- Polimer Teknolojisi (2 Yıllık)
- Posta Hizmetleri (2 Yıllık)
- Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık)
- Radyo ve Televizyon Teknolojisi (2 Yıllık)
- Radyoterapi (2 Yıllık)
- Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (2 Yıllık)
- Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik (2 Yıllık)
- Raylı Sistemler İşletmeciliği (2 Yıllık)
- Raylı Sistemler Makine Teknolojisi (2 Yıllık)
- Raylı Sistemler Makinistliği (2 Yıllık)
- Raylı Sistemler Yol Teknolojisi (2 Yıllık)
- Reklamcılık (2 Yıllık)
- Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (2 Yıllık)
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (2 Yıllık)
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık)
- Sağlık Turizmi İşletmeciliği (2 Yıllık)
- Sahne Işık ve Ses Teknolojileri (2 Yıllık)
- Sahne ve Dekor Tasarımı (2 Yıllık)
- Seracılık (2 Yıllık)
- Seramik ve Cam Tasarımı (2 Yıllık)
- Siber Güvenlik (2 Yıllık)
- Silah Sanayi Teknikerliği (2 Yıllık)
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık)
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıllık)
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık)
- Sondaj Teknolojisi (2 Yıllık)
- Sosyal Güvenlik (2 Yıllık)
- Sosyal Hizmetler (2 Yıllık)
- Sosyal Medya Yöneticiliği (2 Yıllık)
- Spor Yönetimi (2 Yıllık)
- Su Altı Teknolojisi (2 Yıllık)
- Su Ürünleri İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)
- Sulama Teknolojisi (2 Yıllık)
- Süt ve Besi Hayvancılığı (2 Yıllık)
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık)
- Tahribatsız Muayene (2 Yıllık)
- Tapu ve Kadastro (2 Yıllık)
- Tarım Makineleri (2 Yıllık)
- Tarım Teknolojisi (2 Yıllık)
- Tarımsal İşletmecilik (2 Yıllık)
- Tarla Bitkileri (2 Yıllık)
- Tekstil Teknolojisi (2 Yıllık)
- Tekstil ve Halı Makineleri (2 Yıllık)
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık)
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık)
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık)
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (2 Yıllık)
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (2 Yıllık)
- Tohumculuk Teknolojisi (2 Yıllık)
- Turist Rehberliği (2 Yıllık)
- Turizm Animasyonu (2 Yıllık)
- Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık)
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri (2 Yıllık)
- Uçak Teknolojisi (2 Yıllık)
- Uçuş Harekat Yöneticiliği (2 Yıllık)
- Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri (2 Yıllık)
- Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (2 Yıllık)
- Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık)
- Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık)
- Üretimde Kalite Kontrol (2 Yıllık)
- Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık)
- Yağ Endüstrisi (2 Yıllık)
- Yapı Denetimi (2 Yıllık)
- Yapı Ressamlığı (2 Yıllık)
- Yapı Tesisat Teknolojisi (2 Yıllık)
- Yapı Yalıtım Teknolojisi (2 Yıllık)
- Yaşlı Bakımı (2 Yıllık)
- Yat Kaptanlığı (2 Yıllık)
- Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık)
- Yerel Yönetimler (2 Yıllık)
- Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)
2 Yıllık Sağlık Bölümleri
- Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü
- Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü
- Ameliyathane Hizmetleri Bölümü
- Anestezi Bölümü
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü
- Çevre Koruma ve Kontrol
- Çevre Sağlığı
- Çocuk Gelişimi
- Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
- Denizci Sağlığı
- Diş Protez Teknolojisi Bölümü
- Diyaliz Bölümü
- Eczane Hizmetleri Bölümü
- Elektronörofizyoloji Bölümü
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
- Evde Hasta Bakımı Bölümü
- Fizyoterapi Bölümü
- İlk ve Acil Yardım Bölümü
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İş ve Uğraşı Terapisi
- Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü
- Laboratuvar Teknolojisi Bölümü
- Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
- Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü
- Odyometri Bölümü
- Optisyenlik Bölümü
- Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü
- Otopsi Yardımcılığı Bölümü
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü
- Perfüzyon Teknikleri Bölümü
- Radyoterapi Bölümü
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü
- Sağlık Turizmi İşletmeciliği
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü
- Yaşlı Bakımı Bölümü
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