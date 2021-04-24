Ege sofraları bu yemeklerle tatlanıyor

Ege bölgesinin kendine has yemek türleri yapılış ve sunumlarıyla da gastronomide önemli bir ağırlığa sahip

Ege denince aklımıza yeşille mavinin iç içeliği gelir ama damak lezzeti de es geçilmez. Yeşil otların, zeytinin, zeytinyağının, incirin, sebze-meyvenin her türünün temin edildiği Ege bölgesinin yemekleri ise bölgenin vazgeçilmez tatlarından.

Bölgeye has yemek türleri içerik ve tarzlarıyla da birbirinden farklı lezzetler ortaya koyuyor.

İşte o lezzetler:

Kabak çiçeği dolması

Özellikle mayıs ve haziran aylarından, ekim ayına kadar süren dönemde bulma şansınızın olduğu çiçekler sabahın çok erken saati henüz güneş doğarken toplanıyor ve sofralardaki yerini almak için özenle ayıklanıyor. Kabak çiçeği dolmasını Ege'nin pek çok yerinde lezzetli yapsalar da Çeşme, Alaçatı, Cunda, Bodrum ve İzmir öne çıkıyor.

Otlu börek

Ege usulü otlu börek Ege'de yenmeli. Pazı, ıspanak, ebegümeci, kuzu kulağı, lor peyniri ve daha nice karışık otla çeşitlendirilebilen lezzeti, en çok da bölgede yaşayan teyzelerin kendi elleriyle yaptıklarından denemelisiniz. Sığacık, Şirince, Bademli, Alaçatı gibi nice şirin Ege beldesinde bahsettiğimiz bu tadı bulma şansına erişebilirsiniz.

Zeytinyağlı fava

Hem Ege hem de Yunan mutfağında kendine değişmez bir yer bulan fava, günümüzde bir meze türü olarak bilinse de aslında salatalarda, böreklerde ya da kanepelerde kullanılabilen eşsiz lezzetlerden biri. Kuru bakla ve bol zeytinyağı ile yapılan bu tat bugün ise artık bölge dışına taşmış durumda. Toplu yemeklerde öneriler yemeklerden.

Şevketi bostan

Kasım ayında çıkan ve bahara kadar sezonu biten bu bitkinin bölgelere göre ismi de değişkenlik gösterebiliyor. Hem etli hem zeytinyağlı hem de salata olarak Ege sofralarında kendine dolu dolu bir yer bulan bu otu Seferihisar, Urla, Tire ya da Foça'da deneyebilirsiniz. Kendiniz yapmak isterseniz ise özellikle Ege, Marmara ve Akdeniz'in semt pazarlarında şevketi bostan bulabilirsiniz.

Börülce

Bol zeytinyağı ve limonlu salata olarak yenebildiği gibi çorbası ve yemeği de yapılabilen börülcenin yöredeki çeşitleri arasında kuru, taze ve deniz börülcesi yer alıyor. Meze olarak yenebilen deniz börülcesi Ege'de balık sofralarının vazgeçilmezi ve kışın yenebilecek en güzel hali ise kuru börülce yemeği olarak sofrada kendisine yer bulabiliyor.

Top kabak dolması

Soğanı ve domatesi yemeklikten biraz daha ince kıyın. Küçük boy bir tencereye zeytinyağını koyun, doğradığınız soğanları ve tuzu ekleyerek hafif pembeleşene kadar kavurun. Pembeleşen soğanlara, domatesleri, pirinci, fıstığı, üzümü ve baharatları ekleyin. Pirinç hafif şeffaflaşana kadar kavurun ve ocaktan alın.

Kabakları yıkayın sebze soyacağı ile alaca soyun, sap kısımlarını 2-3 santimetre aşağısından kapak gibi kesin. İçini kabuklara çok yaklaşmadan oyun, kabakların içini çok az miktarda tuz ile ovun ve hazırladığınız dolma harcını doldurun. Tencereye çok aralık bırakmadan dizin.Kabakların yarısını biraz geçecek kadar su ekleyin, suya 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı katabilirsiniz. Yaklaşık 25 dakika pişirin ama ocaktan almadan pirinçleri kontrol edin. Pişen kabakları servis tabağına alın, bol dereotu ve limon ile servis yapın.

Otlu Ege pizzası

Sütü ılıtın, maya ve şeker ekleyerek 15 dakika bekletip kabartın. Unun ortasını açıp yumurta, ayçiçek yağı, tuz ve sütlü mayalı karışımı ekleyip yoğurun. Üstünü nemli bir bezle kapatıp iyice kabarıncaya kadar mayalayın. Hamuru merdaneyle açın. Üstüne rendelediğiniz sepet peyniri, ufaladığınız keçi peynirini, tel tel ayırdığınız dil peynirini, küp küp doğradığınız kuru domatesi serpiştirin. Üzerine tuz ve karabiber ekleyip 180 derecede 35-40 dakika pişirin. Üzerine yeşillikler koyup, zeytinyağı gezdirip servis edin.

Taze bakla

Soğan, bakla ve domates salçasını zeytinyağında kavurup, üzerine sıcak su ve yarım su bardağı pirinç ekleyerek pişmeye bırakın.Bakla piştikten sonra yarım demet dereotunu incecik kıyıp üzerinde gezdirerek servis edin.

Sıcak ot

Ispanakları incecik doğrayıp, bir tencerede kavurun. Pazıyı iyice yıkadıktan sonra haşlayın.

Daha sonra kavrulmuş ve haşlanmış otları bir servis tabağında buluşturup üzerine zeytinyağı dökerek servis edin.

Pazı sarması

Pazı yapraklarını haşlayıp kuru soğan, bulgur, baharat, zeytinyağı ve sumak ile hazırladığınız iç harcı ile doldurup yaprak sarması gibi sarın.Bir tencerenin tabanında yaprak saplarının üstüne koyduğunuz pazıları sıcak su, biber salçası ve limonlu su ile hazırladığınız sos ile 45 dakika pişirin.

İzmir köfte

Bol salçalı sos, patates, domates ve biberle yapılan bu köfte uzun yıllardır damak tadının vazgeçilmezi. Herhangi bir zamanı olmadan yılın her mevsimi yapılabilen lezzeti tercih ediyorsanız bu bölgede bulup yemelisiniz ve aradaki farkı da rahatlıkla anlayabilirsiniz.

Turp otu salatası

Ege'de mutlaka denenmesi gereken lezzetlerden biridir turp otu salatası. Özellikle bölgede yaşayanların bazıları için tıpkı ekmek ve su gibi vazgeçilmez besinlerden biri olarak kabul edilen bu ot haşlanarak üzerine sarımsak, limon, tuz ve bol zeytinyağı eklenerek hazırlanıyor. Çok fazla ot tüketmeseniz dahi turp otu salatasını bir kez denediğinizde onu neden bu kadar ballandıra ballandıra anlattığımızı çok daha iyi anlayacaksınız.

Ege usulü keşkek

Ege'de de tıpkı diğer bölgelerde olduğu gibi düğün ve bayram gibi özel günlerde pişirilen bu yemeğin ana besin maddesini yarma buğday, et ve zeytinyağı oluşturuyor. Batı Anadolu, Orta Anadolu, Trakya ve Karadeniz ise keşkek yapımının yaygın olduğu diğer bölgeler arasında yer alıyor. Ege'ye gelmişken güzel bir keşkek yemek isterseniz ise bölgenin neresinde olursanız olun yerel lezzetlerin yapıldığı bir lokantayı tercih etmeniz yeterli olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.