'Ege Ekonomik Forum' tanıtım toplantısı

03.10.2017 19:09:19

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bu yıl ilk kez Ege'nin bütün illerinden temsilcilerin katılımıyla düzenleyecekleri Ege Ekonomik Forum ile ilgili, "Eminim EGEV ve İzmir'in sivil dinamikleri ile yapılan bu etkinlikler, boş geçmeyecektir ve bölge ekonomisi açısında bereketli sonuçlar çıkaracaktır." dedi.

İzmir'de 25 ve 26 Ekim tarihlerinde Ekonomi Bakanlığının desteği, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfının (EGEV) bölge ortaklığıyla "Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon" hedefiyle düzenlenecek Ege Ekonomik Forum'un tanıtım toplantısında konuşan Bakan Zeybekci, İzmir'in 10 bin yıldan bu yana Batı Anadolu'nun başkenti olduğunu söyledi.

Zeybekci, AK Parti hükümeti olarak İzmir'e tekrar bu özelliğini kazandırmak istediklerini belirterek, Ege Bölgesi'ni; kuzey-güney ve doğu-batı ekseninde hızlı tren, köprüler ve otoyol ağlarının olduğu, 10 bin yıllık tarihiyle yılda 20-30 milyon turist hareketliliğinin yaşandığı, zengin bir tarım ürünleri çeşitliğine sahip bir bölge olarak hayal ettiğini dile getirdi.

Forumun ortaklarından EGEV'i çok önemsediğini belirten Zeybekci, vakfın sadece Ege illeri ile sınırlı kalmayıp, Antalya, Isparta, Burdur'u hatta Yunanistan'ı kapsayacak şekilde yapılanması gerektiğini, bunun bölge ekonomisi için daha verimli olacağına inandığını kaydetti.

Zeybekci, bu yıl ilk kez düzenleyecekleri Ege Ekonomik Forum'un geleneksel hale getirilip uzun yıllar devam etmesini temenni ettiklerini, Yunanistan'ın da bu foruma ev sahipliği yapıp, iki ülke arasında karşılıklı olarak düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ege Bölgesi'nin ciddi bir zenginliğe sahip olduğuna dikkati çeken Zeybekci, "Bölgedeki illerin tek başına ortaya koyduğu değer, bir araya gelmeleri haline 10'a katlanacak. Eminim EGEV ve İzmir'in sivil dinamikleri ile yapılan bu etkinlikler, boş geçmeyecektir ve bölge ekonomisi açısında bereketli sonuçlar çıkaracaktır. İnşallah bu önemli bir gösterge olacak. 25-26 Ekim çok güçlü etkinlik olacak. Ege şemsiyesi altında toplanıp, kadını ve erkeğiyle diz kıra kıra zeybek oynadığımız muhteşem bir şov haline dönüşecek. Sonra arkası da gelecektir." diye konuştu.

Bakan Zeybekci, konuşmasının ardından Batı Anadolu Serbest Bölgesi Ön Protokol İmza Töreni'ne katıldı.









