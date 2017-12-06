Edirne'deki darbe girişimi davası

06.12.2017 19:07:54

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla eski 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar eski Tuğgeneral Arı, Bülent Yılancı, Ali Soylu, Ramazan Altun, Ekrem Tekinaslan, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.



Tutuklu sanıklar Kağan Kaya, İsmet Sezgin ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşma, sanıkların ve avukatlarının gelen yazı ve tanık beyanlarına ilişkin taleplerinin ardından, tanıkların dinlenmesiyle devam etti.



İstanbul'da görülen ana darbe davasında tutuklu olarak yargılanan eski binbaşı Murat Yanık, 5. Kolordu Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Albay Mehmet Ergül, Astsubay Mevlüt Ünal, bir süre önce başka ile tayin olan Jandarma Komutanı Kamuran Ersan ve Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü İbrahim Tarancı da duruşmada tanık olarak ifade verdi.

Tanık ifadelerinin ardından mahkeme heyeti sanık ifadelerinin alınması için duruşmayı yarına erteledi.