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Edirne'de zift kaplı tarlalarda temizlik! Elleriyle topladılar

Edirne'de, asfalt şantiyesinin fuel oil havuzunun patlaması sonucu sızarak yayılan, 'bitüm' adı verilen tonlarca ziftin ekili tarlalardan temizlenmesi çalışmaları sürdürülüyor. Bazı şantiye çalışanlarının, kazmayla toprağı kazıp, petrol bazlı zift malzemesini elleriyle topladıkları görüldü.

Edirne'de zift kaplı tarlalarda temizlik! Elleriyle topladılar
08.04.2022 16:01:07
Edirne'de zift kaplı tarlalarda temizlik! Elleriyle topladılar

Edirne'nin Hasanağa köyü yakınlarında bulunan asfalt şantiyesinin 5 bin tonluk fuel oil havuzunun duvarında önceki gün çökme sonucu 1500 ton 'bitüm' adı verilen zift, sızarak geçtiği bölgede ekili buğday tarlaları ile yakındaki dereyi siyaha boyadı.

 
 
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Edirne'de zift kaplı tarlalarda temizlik! Elleriyle topladılar

Çevre kirliliğine neden olan yakıt sızıntısını durdurmak için başlatılan çalışmanın ardından tarlalarda temizlik sürdürülüyor. Yaklaşık 2 kilometre dere yatağından ilerleyen zift, 30 dekar ekili araziyi kullanılmaz hale getirdi.

 
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Edirne'de zift kaplı tarlalarda temizlik! Elleriyle topladılar

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu olmadan çalıştığı tespit edilen tesisle ilgili de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün soruşturması kapsamında faaliyeti durdurulup, soruşturma başlatıldı.

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Edirne'de zift kaplı tarlalarda temizlik! Elleriyle topladılar
ERİTİLİP TEKRAR YOL YAPIMINDA KULLANILACAK
 

Şantiye çevresinde dün kepçelerle başlatılan temizlik çalışmalarına bugün de devam edildi. Havanın ısınması sonucu eriyen ziftin akışkanlık kazanmasıyla zaman zaman çalışmaların durduğu görüldü. Bu süre içinde ise şantiye çalışanlarının kazmayla toprağı kazarak, petrol bazlı zift malzemesinin elleriyle topladığı görüldü.

 
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Edirne'de zift kaplı tarlalarda temizlik! Elleriyle topladılar

Bölgeye yayılan tonlarca ziftin toplanarak eritilip, tekrar yol yapımında kullanılacağı öğrenildi. Çalışmalar jandarmanın geniş güvenlik önlemi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde devam ediyor.

 
 
5
Edirne'de zift kaplı tarlalarda temizlik! Elleriyle topladılar
6
Edirne'de zift kaplı tarlalarda temizlik! Elleriyle topladılar
7
Edirne'de zift kaplı tarlalarda temizlik! Elleriyle topladılar
8
Edirne'de zift kaplı tarlalarda temizlik! Elleriyle topladılar
9
Edirne'de zift kaplı tarlalarda temizlik! Elleriyle topladılar
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