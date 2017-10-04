Edirne'de inşaat alanında göçük: 2 kişi yaralandı

04.10.2017 14:48:09

Lalapaşa yolu üzerinde bir inşaat firmanına ait kazı alanında su borularının döşendiği esnada göçük meydana geldi. İki işçinin toprak altında kalması nedeniyle olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri çağırıldı.

Ekipler kısa süren çalışmanın ardından Hasan Aktaş (24) ve Umutcan Usta'yı (19) kurtardı.

İki işçi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.