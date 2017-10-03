Edirne'de 100 kaçak ve sığınmacı yakalandı

03.10.2017 16:15:01

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 100 kaçak ve sığınmacı yakalandı.Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç, İpsala ve Lalapaşa ilçelerinde, Yunanistan ve Bulgaristan'a yasa dışı yollardan geçiş yapma hazırlığında olan Suriye, Pakistan, Afganistan, Elitre, Güney Kore ve Irak uyruklu 100 kaçak ve sığınmacı tespit etti.

Kaçak ve sığınmacılar işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.