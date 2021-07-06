Edin Visca kimdir?

Başakşehir Spor Kulübünde gösterdiği performans ile birçok kişi tarafından taktir edilen Boşnak futbolcu Edin Visca, halen Başakşehir Futbol Kulübü formasıyla ter dökmektedir. Aslen Bosna-Hersek'li olan başarılı futbolcu Edin Visca, 2 Şubat 1990 yılında o dönem Yugoslavya'ya bağlı Olovo kentinde dünyaya gözlerini açmıştır.

Edin Visca'nın kariyeri

Küçüklüğünden itibaren futbola ilgi duyan Edin Visca, futbol kariyerine doğup büyüdüğü Olovo kentinde başlamıştır. Daha sonra Buducnost Banavici futbol takımının altyapısına giren ve kariyerine orada devam eden başarılı futbolcu Edin Visca, Başakşehir Futbol Kulübüne transfer olana dek bu takımın formasını giymiştir.

Henüz 19 yaşındayken 2009 yılında ilk kez profesyonel olarak bir futbol takımı ile çalışmaya başlamıştır. Zeleznicar Sarajevo Futbol Kulübün kadrosunda dahil olan Edin Visca, 2 yıl boyunca bu takımda çalışmıştır. Zeleznicar Sarajevo Futbol Kulübü formasıyla çıktığı 39 maçta 11 gol atan başarılı futbolcu, birçok kulübün dikkatini çekmiştir. Ayrıca Zeleznicar Sarajevo Futbol Kulübüyle 3 adet kupa kazanarak, adından oldukça bahsettirmiştir.

Edin Visca'nın Başakşehir Futbol Kulübündeki kariyeri

2011 yılında ise başarılı sağ kanat oyuncusu Edin Visca, Başakşehir Futbol Kulübü ile anlaşarak futbol kariyerine İstanbul'da devam etmiştir. Başakşehir forması altında çıktığı 294 karşılaşmada 100'den fazla gol atarak, Başakşehir Futbol Kulübünün en çok gol atan yabancı oyuncularından biri olmuştur. Başakşehir Futbol Kulübünde verdiği mücadele ile takımını TFF 1.Lig'den Süperlig'e taşıyan Visca, 2019-2020 futbol sezonunda ise Başakşehirle birlikte Süperlig şampiyonluğunu tatmıştır.

Başarılı sağ kanat oyuncusu Edin Visca, Başakşehir Futbol Kulübünde göstermiş olduğu performans ile hem Türkiye'de hem de kendi ülkesi Bosna Hersek'te birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmiştir. Bu süreçte Bosna Hersek milli takımına dahil olan Edin Visca, milli takımın en gözde oyuncularından biri olmuştur.

Bunun yanı sıra Edin Visca, özellikle 2011-2012 sezonunda Başakşehir Futbol Kulübünde göstermiş olduğu performans ile dönemin Arsenal teknik direktörü Arsen Wenger'in de dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Edin Visca'nın elde ettiği başarılar

Gösterdiği performansla sadece milli takıma girmekle yetinmeyen Edin Visca, birçok başarıyada imza atmıştır. Kendi ülkesi Bosna Hersek'te 2015 yılında “yılın futbolcusu” ödülüne layık görülmüştür. Türkiye'de ise yılın takımında ödül alan Visca, bireysel olarakta iki ödüle sahiptir. Ayrıca Başakşehirle gösterdiği performanstan ötürü, Türkiye'de en iyi 11 oyuncu arasında seçilmiştir.

Başakşehir forması ile birçok kez ağları havalandıran Visca, aynı zamanda Başakşehir formasıyla asist kralı da olmuştur. Başakşehir Futbol Kulübüyle birlike sadece Süperlig maçlarına değil, bunun yanı sıra Türkiye Kupası, Avrupa Şampiyonlar Ligi ve Avrupa UEFA Ligi'nde de mesai harcamıştır.

Edin Visca'nın oynadığı takımlar

Buducnost Banovici (2009-2010), 10 maçta 2 asist ve Bosna Hersek Premier Ligi şampiyonluğu

Budocnost Banovici (2010-2011), 29 maçta 9 gol ve 3 asist, Bosna Hersek Kupası şampiyonluğu

Başakşehir FK (2011-2012), 36 maçta 5 gol

Başakşehir FK (2012-2013), 28 maçta 3 gol ve 6 asist (Başakşehir küme düşmüştür)

Başakşehir FK (2013-2014), 35 maçta 10 gol ve 10 asist

Başakşehir FK (2014-2015), 35 maçta 8 gol ve 5 asist

Başakşehir FK (2015-2016), 41 maçta 17 gol 10 asist