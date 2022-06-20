Eczanede terör estirdi, 'polisi ararsan seni öldürürüm' dedi!

İstanbul Ataşehir'de eczanenin adresini bulamadığı için girdiği eczanedeki çalışanlara saldırdı. Saldırgan eczacıya, 'Polisi ararsan seni öldürürüm. Kafanı koparırım senin' diyerek tehditler savurdu.

Olay 19 Haziran'da Ataşehir'deki Ayşenur Eczanesi'nde yaşandı. Annesine yanlış adres tarifi edildiğini iddia ederek sinirlenen saldırgan eczane çalışanına saldırdı. Eczanedeki güvenlik kamerasında kaydedilen olayda saldırgan masada bulunan bilgisayarı yumrukladı.

Görüntülerde saldırganın içeri girdiği ve eczane çalışanına sinirli bir şekilde bir kağıt uzattığı ve adresle ilgili tartıştığı görüldü. O sırada masadaki bilgisayarı yumrukladığı ve eczane çalışanının üzerine yürüdü. Eczane çalışanı da orada bulunan diğer çalışanlara polisi aramalarını söyledi.

Saldırgan, polisi aramak için telefona yönelen eczane çalışanına ise, "Polisi ararsan seni öldürürüm. Kafanı koparırım senin" diyerek tehditler savurdu.

Sosyal medyada büyük tepki ve ihbar yağdı

Olayın görüntülerini sosyal medyada paylaşan bir kullanıcı "Sadece eczanenin yerini bulamadı diye kendine bunu yapmayı hak görenlere hizmet verilemez" sözleriyle olaya tepkisini gösterirken görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.