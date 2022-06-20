Eczacıları ölümle tehdit eden şüpheli tutuklandı

İstanbul Ataşehir'de eczanenin adresini bulamadığı için girdiği eczanedeki çalışanlara saldırdı. Saldırgan eczacıya, 'Polisi ararsan seni öldürürüm. Kafanı koparırım senin' diyerek tehditler savurdu.

Ataşehir'de annesine yanlış adres tarif edildiği gerekçesiyle geldiği eczanede, eczacıları ölümle tehdit eden ve bilgisayara yumruk atarak zarar veren şüpheli Erdem T. (30) "Tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ataşehir'de bir eczaneye dün öğlen saatlerinde gelerek eczacıları ölümle tehdit eden ve bilgisayara yumruk atan Erdem T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılığa ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

'Affettirmek için...'

Şüpheli Erdem T.'nin hakimlikteki sorgusunda "Annem aradı beni, ilaç almaya gitmişti. Ağlayarak konuşuyordu. Kendisini yanlış yönlendirdiklerini söyledi. Eve de halsiz gelince ‘Tamam ben ilacı alırım' dedim. İlacı almaya gittim, annemi neden yanlış yönlendirdiklerini sordum. Olaydan dolayı çok pişmanım, özür dilemeye de gidecektim. Antidepresan tedavisi de görüyorum. Çok pişmanım affettirmek için elimden geleni yapmaya çalışırım. Babam kucağımda öldüğü için anneme düşkünüm. Annemi o şekilde görünce dayanamadım. Ben birini incitecek bir insan değildim. Etmiş olduğum küfürlerden dolayı da özür dilerim" dediği öğrenildi.

Olay 19 Haziran'da Ataşehir'deki Ayşenur Eczanesi'nde yaşandı. Annesine yanlış adres tarifi edildiğini iddia ederek sinirlenen saldırgan eczane çalışanına saldırdı. Eczanedeki güvenlik kamerasında kaydedilen olayda saldırgan masada bulunan bilgisayarı yumrukladı.

Görüntülerde saldırganın içeri girdiği ve eczane çalışanına sinirli bir şekilde bir kağıt uzattığı ve adresle ilgili tartıştığı görüldü. O sırada masadaki bilgisayarı yumrukladığı ve eczane çalışanının üzerine yürüdü. Eczane çalışanı da orada bulunan diğer çalışanlara polisi aramalarını söyledi.

Saldırgan, polisi aramak için telefona yönelen eczane çalışanına ise, "Polisi ararsan seni öldürürüm. Kafanı koparırım senin" diyerek tehditler savurdu.

Sosyal medyada büyük tepki ve ihbar yağdı

Olayın görüntülerini sosyal medyada paylaşan bir kullanıcı "Sadece eczanenin yerini bulamadı diye kendine bunu yapmayı hak görenlere hizmet verilemez" sözleriyle olaya tepkisini gösterirken görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.