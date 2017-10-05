E. Yeni Malatyaspor yönetimi kavgayla ilgili kararını verdi

05.10.2017 12:32:47

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Süper Lig ekibi E. Yeni Malatyaspor'da, A. Konyaspor müsabakasının ardından takım kaptanı Yalçın Ayhan ve kulüp şoförü Zafer Çubukçu arasında yaşanan kavga ile ilgili toplanan yönetim kurulu, büyütülecek bir olay olmadığını ve olayın tatlıya bağlandığını açıkladı.Sarı-kırmızılı takımda A. Konyaspor maçı sonrası takım otobüsünü kullanan Zafer Çubukçu'nun soyunma odasına girmesi ve kaptan Yalçın'ın da buna müdahale etmesi üzerine başlayan kavga uzun süre gündemi meşgul etmişti.Kavgayla ilgili toplanan Gevrek yönetimi, taraflara herhangi bir cezai işlem uygulamazken, olayın tatlıya bağlandığı açıklandı."Abartacak bir durum yok"Yönetim kurulunun toplantısından çıkan kararla ilgili konuşan Kulüp Başkanı Adil Gevrek, "Konyaspor maçı sonrasında yaşanan olay hepimizi üzmüştür. Maçtan sonraki yüksek tansiyonun sebebiyet verdiği gerginlikte kulüp şoförümüz ile takım kaptanımız arasında bu nahoş hadise yaşanmıştır. Yönetim olarak olayda iki tarafın da herhangi bir art niyetinin olmadığı ve bir anda patlak verdiği sonucuna vardık. Esasında bu tür olaylar her kulübümüzde yaşanan olaylar. Ancak oralarda aile sırları dışarı verilmez düsturundan hareketle bu tür hadiseler pek duyurulmuyor. Her ne hikmetse bizim yaşadığımız olay bir anda ülke meselesi oldu. Abartacak bir durum yok. Yönetim olarak olayı tatlıya bağlayarak, hem kulüp şoförümüz, hem de futbolcumuz ile ayrı ayrı görüşülmüş ve gerekli uyarılar yapılmıştır. Bizim için kulübümüzün futbolcusu da çalışanı da değerlidir. Bu tür olaylar üzerinden kulübümüzü yıpratmak isteyenler de lütfen başka kapıya gitsin" dedi.