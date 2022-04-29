Kiralık villada hacker vurgunu.

Bayram ve yaz tatili için villa arayanlar dolandırıcıların hedefi oldu. Antalya ve Muğla'da faaliyet gösteren villa kiralama şirketinin bilgileri hack’lendi. Telefonlara sahte kampanya mesajı gönderildi, banka hesapları boşaltıldı. Sahtekârlar, firmadan da fidye istedi.