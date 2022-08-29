Dropshipping nedir? Dropshipping Amazon nasıl yapılır? Dropshipping avantajları neler? Dropshipping yapmak kârlı mı?

e-Ticaret modelleri arasında yer alan Dropshipping hakkında yeni girişimciler araştırmalar yapıyorlar. Dropshipping nasıl yapılır merak eden girişimciler, Dropshipping yapmak ajantajlı mı, Dropshipping yaparken nelere dikkat edilir sorularına yanıt arıyorlar. İşte Dropshipping hakkında bilinmesi gerekenler…

Son zamanların e-Ticaret modası Dropshipping; ürünleri stoklamaya ve depolamaya ihtiyaç duymadan, alıcı ve satıcı arasında bir köprü işlevi görerek yapılan bir e-ticaret modelidir. Dropshipping ya da dropship ne demek diye sözlük anlamına bakıldığında, satışla ilgili “direkt nakliye, doğrudan gönderim” gibi açıklamalarla karşılaşmak mümkündür. Fakat bu kelime, e-ticaret sözlüğünde “stoksuz e-ticaret” olarak bilinir. Stoksuz e-ticaret modeli, yani Dropshipping; internet üzerinden satış yapmak için bu zamanda en çok tercih edilen yöntemlerden.

Bu yöntemde alıcı, satıcı ve tedarikçi olmak üzere üç taraf bulunuyor. Ancak başrol görevini elbette satıcı üstleniyor. Çünkü satıcı ve tedarikçi aynı olduğunda model, B2C ticaret modeline dönüşüyor. Dropshipping yapan satıcı, stoklarını tutmadığı ve depolamadığı ürünleri bir başka tarafa satar. Satmak istediği ürünleri e-ticaret sitesi üzerinde ya da pazaryerlerinde satışa çıkarır. Müşteriler de ürünü bu yerlerden sipariş eder. Gelen sipariş ise ürünün asıl satıcısına, yani üretici ya da tedarikçiye iletilir.

Bu adımdan sonra ürünün paketlenmesi, kargo yönetimi ve müşteriye ulaşması tedarikçinin sorumluluğu altındadır. Tedarikçi kendi deposundaki ürünü alıcıya gönderir. Böylece tedarikçi herhangi bir pazarlama çalışması yapmadan, satıcı ise üretim ve depolama yapmadan satış gerçekleştirmiş olur. Satıştan elde edilen gelir ise anlaşıldığı gibi iki taraf arasında bölüşülür.

Dropshipping avantajları nelerdir?

Dropshipping yapmanın en önemli özelliği düşük maliyetli olmasıdır.

Üretim, depolama, paketleme, personel maaşı ve benzeri masrafların hiçbiri yük değildir.

Başlangıç sermayesi yok denecek kadar düşüktür ve iş yükü oldukça azdır.

Başlamak için büyük ölçekli organizasyonlara ihtiyaç duyulmaz.

Tek bir bilgisayardan, bir kişi tarafından yönetilebilmesi de mümkündür.

Büyük sermayeler harcanmadığı için zarar riski oranı düşüktür.

Farklı sektörlerden bir çok sayıda tedarikçi ile aynı anda işbirliği sağlanabilir.

Tedarikçi sayısı ile birlikte ürün çeşitliliği de artırılabilir.

Ürün çeşidini artırmak basit olduğu için daha fazla hedef kitlesi oluşur.

Evden çalışmak ve tüm süreci bilgisayardan yürütmek yeterlidir.

Gönderim aşaması da tedarikçinin yükümlülüğünde olduğundan dolayı kargo anlaşmalarına ihtiyaç duyulmaz.

Dropshipping nasıl yapılır?

Dropshipping yapmadan önce, işin avantaj ve dezavantajları iyi bir şekilde analiz edilmelidir. Girişimciler ve kolay yoldan e-ticaret yapmak isteyenler Dropshipping nasıl yapılacağına dair araştırmalar yapıyorlar.

Dropshipping, bir e-ticaret sitesi açarak ya da sanal pazar yerlerinde mağaza açılarak yapılabilir. Ya kendi e-ticaret sitenizi açarak, ya sadece mağaza açarak ya da her iki yerde de satış yapabilirsiniz. Her iki şekilde mağaza açmak daha fazla satış kanalı sunar. Sitenizi ya da mağazanızı kurduktan sonra, tedarikçi ile anlaşmanız doğrultusunda satabileceğiniz ürünleri ekleyebilirsiniz.

Ürün ekleme sürecinde genellikle XML entegrasyonu kullanılır. Entegrasyon kullanmazsanız; tüm ürünlerin açıklamalarını, özelliklerini ve görsellerini tek tek girmeniz gerekir. Bu nedenle tedarikçilerinizden XML verilerini almalısınız. Verileri girdikten sonra ürünleriniz listelenir ve satışa başlayabilirsiniz. Bu aşamadan sonra yapmanız gereken en önemli iş, ürünleri doğru ve etkili bir şekilde pazarlamaktır.